Rammstein-Konzert in Wien: Fans attackieren TV-Moderator – Stimmung „extrem aggressiv“

Von: Karolin Schäfer

Teilen

Nach den Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann wurde ein Konzert in Wien mit Protesten begleitet. Doch die Situation eskaliert nach dem Auftritt.

Wien – Die deutsche Band Rammstein ist derzeit auf Stadion-Tour in Europa, mitunter spielte die Band auch ein Konzert in München. In Österreich wurde das erste von zwei Konzerten in Wien von Protesten begleitet. Zunächst verlief alles friedlich, doch die aufgeheizte Stimmung nach dem Auftritt wurde besonders für einen TV-Moderator zum Verhängnis.

Vorwürfe gegen Till Lindemann: Hunderte protestieren vor Rammstein-Konzert in Wien

Mehr als 55.000 Fans füllten das Ernst-Happel-Stadion am Mittwoch (26. Juli). Davor tummelten sich rund 1800 Personen, die gegen das Konzert protestierten, berichtete unter anderem das österreichische Nachrichtenportal heute.de. Hintergrund waren die Vorwürfe sexualisierter Gewalt gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann, die mehrere Frauen erhoben hatten.

Band Rammstein Gründung 1994 Mitglieder Till Lindemann, Richard Kruspe, Paul Landers, Oliver Riedel, Christoph Schneider, Christian Lorenz

Die Kundgebung in Wien fand unter dem Motto „Keine Bühne für mutmaßliche Täter“ statt. Zuvor hatten die Initiator:innen mit einer Petition die Absage der Wien-Konzerte gefordert. Inzwischen verzeichnet die Seite etwa 18.000 Unterschriften (Stand: 27.07.2023, 12 Uhr). Auch in Deutschland forderten Aktivist:innen mit einer Petition die Absage der Rammstein-Auftritt in Berlin.

Konzert in Wien: Rammstein-Fans buhen Protestteilnehmende aus

Auf der Bühne der Protestbewegung in Wien äußerte sich unter anderem Regisseurin Katharina Mückstein, berichtete die Tiroler Tageszeitung. „Betroffene sind nicht mehr bereit, sich mundtot machen zu lassen, weshalb ein ganzes System von Gewalt, das Teil unserer Gesellschaft ist, sichtbar wird“, wurde Mückstein zitiert. Bei der Show im Wiener Stadion schien sich daran aber wohl niemand stören. Fans signalisierten mit Bannern, auf denen etwa „Wir stehen zu euch“ stand, ihre Unterstützung für die Band.

Rammstein – brachiale Musik und feurige Shows Fotostrecke ansehen

Immer wieder wurde die Gegenveranstaltung zum Rammstein-Konzert mit Buhrufen begleitet, größere Zwischenfälle blieben zunächst aus. Erst als das Konzert vorbei war, geriert die Situation „völlig außer Kontrolle“, berichtet heute.at. Ein Moderator des Österreichischen Rundfunks (ORF) und seine Kamerafrau wurden plötzlich von Fans angegriffen.

Rammstein-Konzert in Wien: Moderator und Kamerafrau werden von Fans attackiert

„Zwischen den Fans und den Protestierenden war es überraschend ruhig und friedlich“, erklärte Reporter Dietmar Petschl anfangs in einer TV-Übertragung des ORF. Es habe lediglich einzelne Wortgefechte gegeben. Nach dem Konzert und der Protestkampagne sei die Stimmung aber „extrem aggressiv und aufgeheizt“ gewesen. Es hätten nicht nur Schlägereien stattgefunden, der ORF-Moderator und seine Kamerafrau seien mehrmals von Rammstein-Fans attackiert worden und stünden während der Berichterstattung unter Polizeischutz. „So etwas habe ich tatsächlich nach einem Konzert noch nicht erlebt“, schilderte der Moderator.

Teilnehmende einer Kundgebung protestieren vor dem Rammstein-Konzert in Wien. © Martin Juen/imago

Trotz Proteste wird das Konzert am Donnerstag (27. Juli) in Wien dem Reporter zufolge wie geplant stattfinden. „Solange es keine juristische Entscheidung gibt“, sei eine Absage nicht möglich, sagte er. Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft Berlin gegen Lindemann. Die Band sowie Lindemanns Anwälte bestreiten die Vorwürfe – es gilt die Unschuldsvermutung. Vor Kurzem kamen neue Vorwürfe gegen Rammstein auf. Dabei geriet ein weiteres Bandmitglied in den Fokus. (kas)