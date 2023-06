Mehr als 90.000 Unterschriften gegen Rammstein: Fallen die Konzerte in Berlin aus?

Vorwürfe gegen Lindemann

Nach den Vorwürfen gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann fordern Zehntausende in Online-Petitionen die Absage der ausverkauften Konzerte in Berlin.

Frankfurt – Mehrere Frauen haben Missbrauchsvorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann erhoben. Inzwischen ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Berlin gegen den Frontmann und dessen angebliche „Casting-Direktorin“. Lindemanns Verlag stellte bereits die Zusammenarbeit ein, Rammsteins Plattenlabel Universal ging auf Distanz. Der Sänger weist die Vorwürfe zurück und engagierte eine Rechtsanwaltskanzlei.

Nun fordern Zehntausende in mehreren Online-Petitionen die Absage von Rammstein-Konzerten in Berlin. Die Band befindet sich derzeit auf Europa-Tour. Gleich drei Auftritte sind Mitte Juli im Berliner Olympia-Stadion geplant. Drohen die Konzerte jetzt auszufallen?

Vorwürfe gegen Lindemann: Petitionen fordert Absage von Rammstein-Konzerten

„Keine Bühne für Rammstein“ lautet der Titel einer Petition bei Campact. „Solange die Vorwürfe nicht geklärt sind, sind Konzerte der Band kein sicherer Ort für Mädchen und Frauen“, schrieb die Initiatorin und Aktivistin Britta Häfemeier. Mehr als 60.000 Unterschriften sind bereits eingegangen (Stand: 22. Juni).

+ Till Lindemann, Frontsänger der deutschen Rockband Rammstein, singt in der Commerzbank-Arena. Der 60-Jährige steht wegen Missbrauchsvorwürfen im Rampenlicht. © Boris Roessler/dpa

Die Aktion „Berlin: Stoppt die Rammstein-Konzerte“ unterstützen mehr als 32.000 Menschen mit ihrer Unterschrift (Stand: 22. Juni). „Es ist für uns inakzeptabel, dass Till Lindemann mit den geplanten Konzerten eine Plattform bekommen soll“, teilten die Initiator:innen vom The Sirens Collective mit. Man fordere bis zur Aufklärung der Vorfälle eine „Pausierung der Auftritte“.

Es gibt auch Petitionen gegen die Absage der Rammstein-Konzerte mit Lindemann. So will beispielsweise Initiator Moritz T. die Absage der Konzerte in Wien Ende Juli verhindern. Hier haben bisher mehr als 7000 Menschen unterschrieben (Stand: 22. Juni).

Rammstein-Konzert in Berlin: Berliner Senat rechnet nicht mit Absage

Die Petitionen gegen die Konzerte in Berlin richten sich in erster Linie an Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD), Kultursenator Joe Chialo (CDU), Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sowie den Geschäftsführer des Stadions Timo Rohwedder. Spranger teilte dem rbb mit, sie könne nur bei Liegenschaften einschreiten, die direkt von ihrer Senatsverwaltung verwaltet würden. Die Konzerte im Olympiastadion in Berlin könne sie deshalb nicht absagen.

Die Betreiber des Stadions teilten dem rbb mit, dass keine Absage vom Konzertveranstalter vorläge. „Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt auch davon aus, dass aufgrund von Anzeigen eingeleitete strafrechtliche Ermittlungen nicht zu einer Absage führen. Insofern gilt nach wie vor der zwischen Tour-Veranstalter und Betreiber geschlossene Vertrag“, hieß es. Pre- und Aftershowparty werde es aber nicht geben.

Rammstein-Konzerte in Berlin: Absage ohne vollendetes Verfahren unwahrscheinlich

Der CDU-Politiker Chialo erklärte bereits vor zwei Wochen, dass gegen ein Verbot der Rammstein-Konzerte rechtssichere Mittel fehlten. „Wir dürfen uns an dieser Stelle nicht dazu verleiten lassen, jemanden vorzuverurteilen“, teilte er dem rbb mit. Der Senator nehme die Vorwürfe der Frauen aber ernst.

Aktivistin Häfemeier sieht für die Konzertabsage den Berliner Senat in der Verantwortung. Spranger begründete damals die Absage der Aftershowparty mit dem Schutz der Frauen. „Mit diesem Argument kann sie auch Einfluss auf die Betreiber des Olympiastadions nehmen und Druck ausüben, damit die Konzerte abgesagt werden“, sagte Häfemeier der Berliner Zeitung. Allerdings hält Rechtsanwalt Julius Frenger die Absage der ausverkauften Konzerte ohne ein vollendetes Verfahren für unwahrscheinlich, sagte er dem rbb. Unterdessen machte sich Komikerin Carolin Kebekus für vermeintliche Opfer stark und rief zu einer Spendenaktion auf. (kas)

Rubriklistenbild: © Boris Roessler/dpa