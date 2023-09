Nach Vorwürfen gegen Till Lindemann: Ermittlungen in Litauen laufen

Von: Nadja Zinsmeister

Die Ermittlungen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann sind eingestellt. Stattdessen läuft ein neues Ermittlungsverfahren in Litauen.

Vilnius/Litauen - Nachdem die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann hinsichtlich der Vorwürfe zahlreicher junger Frauen eingestellt hat, soll die Polizei in Litauen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet haben. Zunächst hatte Bild berichtet, das Verfahren richte sich gegen Shelby Lynn. Die 24-Jährige hatte im Mai nach einem Rammstein-Konzert Fotos von blauen Flecken veröffentlicht und behauptet, während des Konzerts unter Drogen gesetzt worden zu sein.

Mittlerweile korrigierte das Boulevardblatt jedoch: „In der ursprünglichen Fassung dieses Artikels berichteten wir im Vertrauen auf eine entsprechende Auskunft der Staatsanwaltschaft Vilnius, dass sich das Ermittlungsverfahren wegen Verleumdung gegen Shelby Lynn richte. Das stimmte nicht.“

Vielmehr richte sich das von Lindemann angestoßene Vermittlungsverfahren wegen Verleumdung bislang gegen keine konkreten Beschuldigten, heißt es im Transparenzhinweis der Bild-Zeitung.

Vorwürfe gegen Till Lindemann: Ermittlungen in Litauen folgen

Shelby Lynn gilt als eine der mutmaßlich Betroffenen, die andere Frauen zum Reden ermutigt hat. Die 24-Jährige sprach nach ihrer negativen Erfahrung auf einem Rammstein-Konzert in Litauen nicht nur öffentlich über ihr Erlebnis, sondern machte ebenfalls eine offizielle Zeugenaussage bei der Litauer Polizei und veröffentlichte Fotos und Videos. Laut ihrer Erzählung hatte Till Lindemann wütend auf ihre Absage reagiert, als er während einer Show-Pause Geschlechtsverkehr mit ihr haben wollte. Außerdem erinnere sie sich nicht mehr an spätere Teile des Abends und sei mit blauen Flecken aufgewacht, obwohl sie nur zwei alkoholische Getränke konsumiert habe. Seitdem setzt sie sich für Betroffene von Missbrauch ein und hielt zuletzt eine Rede in Berlin.

Shelby Lynn bestritt direkt, dass Polizei auch gegen sie ermittelt

Auf die Ursprungsmeldung der Bild hin hatte sich Shelby Lynn auf ihrem Instagram-Kanal persönlich zu Wort gemeldet. „Das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Niemand von der Polizei hat mich kontaktiert, das ist ein Haufen Schwachsinn“, kommentierte die Irin den Zeitungsartikel. In einem weiteren Beitrag sagt sie persönlich: „Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Aber gegen mich wird definitiv nicht ermittelt.“

Sämtliche Ermittlungen gegen Till Lindemann wurden mittlerweile eingestellt. © IMAGO / ITAR-TASS

Die junge Frau betonte damals bei ihrer Aussage im Mai, dass sie von Till Lindemann nicht angefasst wurde, sich aber insgesamt während des Konzerts unter Drogen gesetzt fühlte. Damit setzte sie den Grundstein zahlreicher weiterer Aussagen von weiblichen Fans, die anschließend von ähnlichen negativen Erfahrungen auf Konzertbesuchen berichteten. Unter anderem meldete sich auch die deutsche Influencerin Kayla Shyx zu Wort. Einige anonym geblieben Frauen erzählten der SZ und dem WDR unter Eid, dass sie ungewollt Geschlechtsverkehr mit Lindemann gehabt hätten. (nz)

Transparenzhinweis: Nach der Richtigstellung der Bild-Zeitung haben auch wir auf die Berichterstattung reagiert und die entsprechenden Passagen geändert. Wir bitten unsere falsche Berichterstattung zu Shelby Lynn zu entschuldigen.