Rücksichtslos und laut: Das ist die unhöflichste Stadt Deutschlands und ihr netter Nachbar

Von: Jannis Gogolin

Eine neue Studie soll die unhöflichste Stadt Deutschlands erkannt haben und sorgt für eine Überraschung. Denn die Stadt der Höflichkeit liegt genau daneben.

München – Wer viel auf höfliche Umgangsformen und zuvorkommendes Verhalten setzt, sollte einen weiten Bogen um eine ganz bestimmte Stadt im Ruhrpott machen. Das legt zumindest die Studie des Sprachlernportals preply.com in Kooperation mit einem Marktforschungsinstitut Censuswide nahe. In dieser maßen Sozialforscher die Höflichkeit ganzer Städte und ordneten sie je nach Ergebnis in einer Tabelle. Während das Ergebnis für München wenig überrascht, sorgen die zwei Städte an Spitze und Ende der Tabelle für Verwunderung.

Aufdringlich, laut, rücksichtslos: Die Einwohner von Deutschlands unhöflichster Stadt

Dabei ist die Unhöflichkeit einer Stadt gar nicht so einfach zu erfassen. In diesem Falle versuchten die Wissenschaftler mithilfe von zwölf Fragen zu messen, wie höflich oder eben nicht die Einwohner sind. Mit diesem Fragenkatalog sprachen sie mit mehr als 1.500 Menschen in den 20 größten Städten der Bundesrepublik, so preply.com.

Die Einschätzungen der Befragten bezogen sich auf Verhaltensweisen in der Öffentlichkeit, die als unhöflich eingestuft wurden. Beispielsweise sollten sie nennen, wie oft sie Menschen bemerken, die Fremden keine Beachtung schenken sowie gezwungenermaßen mithören, wenn sich jemand laut Videos ansieht oder anderweitig Lärm verursacht. Auch die Häufigkeit von verschlossener Körpersprache oder die Höhe des Trinkgelds wurde von den Teilnehmern abgefragt.

Die meisten „Unhöflichkeitspunkte“ – Essen ist unrühmlicher Spitzenreiter

Als Spitzenreiter hat sich Essen als unhöflichste Stadt an der Tabellenspitze festgesetzt. Mit 6,47 „Unhöflichkeitspunkten“, wie es preply.com nennt, habe die Stadt bei einer Skala von 1 bis 10 einen Abstand von 0,35 Punkten zum zweitplatzierten Dresden. Die Einwohner des ersten Platzes sollen besonders mit der intensiven Smartphone-Nutzung in der Öffentlichkeit sowie verschlossener Körpersprache und abweisendem Verhalten gegenüber Ortsfremden herausstechen. Doch nach einer 15-minütigen Zugfahrt gen Osten sieht die Situation gänzlich anders aus.

Spitzenreiter in Sachen Höflichkeit nur wenige Kilometer von Essen entfernt

Denn während Essen das Unhöflichkeits-Ranking anführt, ist eine nahe gelegene Stadt Spitzenreiter in Sachen Höflichkeit. Mit 1,30 Punkten Unterschied soll laut der Studie Bochum mit einem durchschnittlichen Wert von 5,17 die höflichste Stadt sein – nur 20 Kilometer von Essen entfernt. Der Schluss von preply.com: Die geografische Lage habe nur bedingt Einfluss auf die Höflichkeit der Bewohner.

Die bayerische Landeshauptstadt München steht derweil auf dem 6. Platz der unhöflichsten Städte Deutschlands mit 5,92 Punkten. Trotzdem zählt sie laut einer anderen Studie zu einem Hotspot, wenn es um Lebensqualität geht.

Die Ergebnisse der Untersuchung sind jedoch unter Vorbehalt zu betrachten. Repräsentativ sind die Resultate nämlich kaum. Während die Fallzahl von 1.500 befragten Personen auf den ersten Blick groß erscheint, ist sie auf die 20 Städte verteilt eher gering. Denn nach dieser Rechnung wurden pro Stadt nur 75 Personen befragt.