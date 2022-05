Zwei Paketdienstleister rasen 70 km/h zu schnell: „Flogen förmlich links vorbei“

Von: Patrick Huljina

Teilen

Die Thüringer Polizei konnte bei Gera zwei Raser aus dem Verkehr ziehen, die viel zu schnell unterwegs waren. © Polizei Thüringen

In Thüringen hat die Polizei zwei Raser erwischt, die zu schnell unterwegs waren. Sie waren in Transportern eines Paketdienstleiters unterwegs.

Gera - „Der Paketbote hat nicht geklingelt“ oder „Das Paket wurde in die Filiale gebracht, obwohl wir zu Hause waren“ – im Internet und den sozialen Medien findet man zahlreiche solcher Beschwerden. Die Zusteller haben es oft eilig. Das liegt vor allem daran, dass der Online-Handel in den letzten Jahren enorm zugenommen hat. Immer mehr Pakete müssen in einem vorgegebenen Zeitraum zugestellt werden. In Thüringen wurden nun zwei Fahrer eines Paketdienstleisters von der Polizei erwischt, als sie deutlich zu schnell unterwegs waren.

Thüringen: Zwei Paketdienstleister rasen mit 70 km/h zu schnell – und gehen der Polizei ins Netz

Die Technische Verkehrsüberwachung der Autobahnpolizeiinspektion entdeckte die beiden „rücksichtslosen Raser“ auf der Autobahn A4. Das teilte die Polizei Thüringen in einer Pressemitteilung mit. Die beiden rumänischen Fahrer eines Paketdienstleisters waren demnach im Baustellenbereich auf der A4 Höhe Gera in Richtung Dresden unterwegs.

Die beiden Raser wurden mit einer Geschwindigkeit von „satten 150 km/h“ erwischt – erlaubt waren auf diesem Streckenabschnitt allerdings lediglich 80 km/h. „Die Fahrzeugführer dachten gar nicht daran, ihr Tempo den Vorgaben anzupassen und flogen förmlich auf dem linken Fahrstreifen am übrigen Fahrverkehr vorbei“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Im Video: Raser kollidiert mit Schulbus – Überwachungskameras filmen das Chaos

Thüringen: Polizei erwischt zwei Paket-Raser – Saftiges Bußgeld und Fahrverbot

Selbst im engen Baustellenbereich hätten die beiden Fahrer ihr Tempo weiterhin kaum heruntergeschraubt, so die Polizei. Beamte zogen die beiden Transporter schließlich von der Autobahn. Mit Folgen: „Beide erwartet nun ein Bußgeld von etwa 1.000 Euro und ein Fahrverbot von mindestens einem Monat.“.

Auf Usedom hat ein GLS-Bote ein Paket erfolgreich ausgeliefert – kurz danach musste er die Feuerwehr alarmieren. Auf Benachrichtigungszetteln von Paketboten stehen öfter mal ungewöhnliche Worte. Im Internet ist der eines Hermes-Boten aufgetaucht, der traurig stimmt. Ein DHL-Bote sorgte mit einem ehrlichen Geständnis für Aufsehen.