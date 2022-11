Sportwagen mit 218 km/h geblitzt – Fahrverbot und hohes Bußgeld für den Raser

Von: Patrick Huljina

In Thüringen hat die Autobahnpolizei einen Raser erwischt. Er war mit seinem Sportwagen deutlich zu schnell unterwegs.

Eisenberg - In Deutschland gibt es rund 13.000 Kilometer Autobahn pro Fahrtrichtung. Auf rund 70 Prozent dieser Strecke darf man laut Angaben des Automobilclubs von Deutschland (AvD) in der Regel unbegrenzt schnell fahren. Ein Sportwagen-Fahrer aus Sachsen-Anhalt hat sich am Mittwochvormittag (2. November) dennoch eine Strecke mit Geschwindigkeitsbegrenzung zum Rasen ausgesucht – und war fast 100 km/h zu schnell unterwegs.

A9 in Thüringen: Sportwagen mit über 200 km/h geblitzt

Die Videowagen-Streife der Autobahnpolizei Thüringen bemerkte auf der Autobahn A9, kurz nach der Anschlussstelle Eisenberg, einen viel zu schnellen Sportwagen. Die Beamten hängten sich hinter den 507 PS starken Audi SQ8 und nahmen die Verfolgung auf.

Dabei maßen die Polizisten den Sportwagen mit einer Geschwindigkeit von 218 km/h. Zulässig waren auf diesem Streckenabschnitt lediglich 120 km/h, wie auch ein Schild auf der Videoaufnahme der Beamten deutlich zeigt. Der Raser war mit seinem Audi also fast 100 km/h zu schnell unterwegs. Eine Umfrage unter Autofahrern gibt Einblicke, welche bekannten Marken das Rowdy-Ranking anführen.

Die Autobahnpolizei in Thüringen hat einen Raser erwischt, der rund 100 km/h zu schnell unterwegs war. © Thüringer Polizei, Autobahnpolizeiinspektion

Polizei schnappt Raser: Fahrverbot und hohes Bußgeld

„Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung kann deshalb nicht mehr von einem fahrlässigen Handeln ausgegangen werden“, schrieben die Thüringer Autobahnpolizisten in ihrer Pressemitteilung. Die Beamten warfen dem Fahrer Vorsatz vor.

Der 41-jährige aus Sachsen-Anhalt muss nun ein Bußgeld in Höhe von 1400 Euro bezahlen. Hinzu kommen drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Auch in München gehen Raser der Polizei immer wieder auf die Nerven, weil sie teilweise „uneinsichtig und unkooperativ“ sind. Dass es immer noch schneller geht, zeigt das Beispiel eines tschechischen Milliardärs: Im Januar bretterte er mit 417 km/h über die A2 und lud auch noch ein Raser-Video hoch.

Tempolimit in Deutschland: Immer wieder aufkeimende Diskussion

In Deutschland gibt es immer wieder Diskussionen über die Einführung eines generellen Tempolimits auf Autobahnen. Die Meinungen dazu gehen allerdings stark auseinander. In einer jährlichen Umfrage des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) unter seinen Mitgliedern sprachen sich im Jahr 2022 insgesamt 52 Prozent für und 44 Prozent der Teilnehmer gegen ein Tempolimit aus. Die Zahl der Befürworter in der ADAC-Umfrage steigt seit dem Jahr 2014 dauerhaft an.

Einen Zusammenhang zwischen dem Sicherheitsniveau und einem Tempolimit auf Autobahnen gibt es laut dem ADAC allerdings nicht. In Deutschland lassen sich auf Abschnitten ohne Geschwindigkeitsbeschränkung anteilig nicht mehr Unfälle feststellen als auf Strecken mit Tempolimits von beispielsweise 120 oder 130 km/h. Im internationalen Vergleich schneiden Länder wie Belgien, Frankreich oder die USA laut dem ADAC ebenso wenig besser ab.

Mit Blick auf den Klimaschutz schätzte das Umweltbundesamt (UBA) allerdings in einer im April 2022 veröffentlichten Mitteilung, dass ein generelles Tempolimit von 130 km/h etwa 1,5 Mio. Tonnen CO₂ im Jahr einsparen würde. Ein Tempolimit von 100 km/h sogar bis zu 4,3 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr. (ph)