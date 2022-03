Labor in Melbourne will ausgestorbenes Raubtier klonen

Von: Anna Lorenz

So sah der Tasmanische Tiger aus. © imago stock&people

Australien ist ja bekannt für seine Artenvielfalt in Flora und Fauna. Wissenschaftler der University Of Melbourne wollen diese nun um ein weiteres Tier erweitern - mittels Wiederbelebung im Labor.

Melbourne - Wer an Australien denkt, der denkt an Hitze, Busch und eine Menge mehr oder weniger gefährlicher Tiere. Krokodile, Spinnen, Schlangen - nur Tiger, die verortet man dort nicht. Das könnte sich nun aber bald schon ändern, denn die University Of Melbourne plant, ein Lebewesen aus früheren Zeiten wieder auferstehen zu lassen.

Tasmanischer Tiger: Ein Ureinwohner kehrt zurück

Dank einer großen Geldspende der Charity-Organisation „Wilson Family Trust“ i.H.v. 5 Millionen Dollar sind die Wissenschaftler im australischen Labor nämlich nun zuversichtlich, den tasmanischen Tiger wiederbeleben zu können. Dieses Raubtier war bis ins 20. Jahrhundert hinein heimisch in Tasmanien, sowie auf dem Festland von Down Under*. Leider fiel es im Laufe der Zeit vielen Jägern zum Opfer. Grund war, dass das Tier, das auch als Beutelwolf bekannt ist, als „Schafs-Killer“ verschrien war - heutige Studien lassen die Vermutung zu, dass sich der Tiger aber vielmehr von kleinen Säugetiere ernährte.

Versuche, gefangene Tiere im Zoo zu züchten, scheiterten. Der letzte tasmanische Tiger verstarb 1936 im Beaumaris Zoo in Hobart. Zwar wurden vor zwei Jahren einzelne Sichtungen in Tasmanien gemeldet, eine Bestätigung gab es aber nicht. Die Art gilt bis heute als ausgerottet.

Australien: Wissenschaftler klonen Raubtier

Das „Thylacine Integrated Genetic Restoration Research Lab“ (TIGRRI) unter der Leitung des Biowissenschaftlers Professor Andrew Pask will sich nun der Aufgabe annehmen, den tasmanischen Tiger wieder zum Leben zu erwecken. Es sei gelungen, das Genom des Tigers (fachterm.: Thylacinus cynocephalus), der das größte Beuteltier Australiens war, zu sequenzieren. „Ein fast vollständiger Bauplan“, so Pask, habe für die Rekonstruktion des Beutelwolfs daraus erstellt werden können. Begegnet uns dieser also vielleicht schon bald bei der nächsten Dschungelprüfung?

„Zunächst müssen wir unser Wissen über das Thylacinus-Genom vertiefen. Dann werden Technologien entwickelt, um aus Stammzellen von Beuteltieren Embryonen zu züchten und diese dann erfolgreich in einen Ersatzwirt-Uterus einzupflanzen, etwa dem eines Dunnart oder Tasmanischen Teufels“, so der Leiter des Forscherteams Pask. Grob gesagt ist also mit dem Erlangen der DNA des Tasmanischen Tigers erst einer von vielen Schritten auf dem Weg zur Wiederauferstehung des Raubtiers getan.

University Of Melbourne: Darum soll der Tasmanische Tiger wieder auferstehen

Wer sich die Tierwelt Australiens betrachtet* stellt sich nicht ganz unberechtigt die Frage, warum gerade der besagte Beutelwolf ausgesucht wurde, um das Klon-Projekt zu starten. Raubtiere hätte Down Under schließlich schon mehr als genug. Der Grund, den Pask nennt, ist simpel: „Von allen ausgestorbenen Tierarten, deren Wiederbelebung vorgeschlagen und angestrebt werden, dürfte der Beutelwolf wohl die überzeugendsten Chancen haben.“

Das Raubtier war zu unrecht als „Schaf-Killer“ verschrien. © via www.imago-images.de

Da sich das Landschaftsbild in den letzten 100 Jahren nicht gravierend verändert habe, sei damit zu rechnen, den Beutelwolf ohne größere Probleme in seine angestammte Heimat voller lichter Waldgebiete und Grasländer integrieren zu können. Sollte das gelingen, warten noch mehrere Dutzend weiterer Beuteltiere darauf, das Licht der Welt erneut zu erblicken. Was Krokodil, Spinne und Co. dazu sagen, wird sich zeigen. (askl)