Riesiges Feuer wütet nahe kroatischer Großstadt: Giftige Gase breiten sich aus – „Ausrüstung schmilzt“

Von: Karolin Schäfer

Auf einer Mülldeponie nahe einer kroatischen Großstadt ist ein verheerender Brand ausgebrochen. © Twitter-Screenshot/gradonacelnik

Eine Mülldeponie in Kroatien steht in Flammen. Brennender Kunststoff sorgt für schädlichen Rauch in der Luft. Die Löscharbeiten könnten noch Tage dauern.

Osijek – Nahe einer Großstadt in Kroatien ist ein regelrechtes Flammen-Inferno ausgebrochen. Eine Kunststoffdeponie der Firma „Drava International“ bei Osijek ist in der Nacht zu Mittwoch (4. Oktober) in Brand geraten. Gelagerter Kunststoff soll nach Angaben des Katastrophenschutzes Feuer gefangen haben. Die Auswirkungen sind erheblich.

Verheerender Brand auf Kunststoffdeponie in Kroatien: Feuer noch nicht unter Kontrolle

Bilder und Videos in den sozialen Medien zeigen, wie dicke, schwarze Rauchschwaden über die Deponie fegen und meterhohe Flammen in den Himmel schlagen. Das Feuer entwickelte sich zunächst auf einer freien Fläche und erfasste schließlich die Produktionsanlage.

Die Ausbreitung des Feuers hat sich inzwischen verlangsamt, unter Kontrolle ist es aber noch nicht, berichtete die kroatische Zeitung Dnevnik.hr. „Die Situation ist sehr ernst, es ist ein Brand, wie wir ihn in der Gegend von Osijek noch nicht gesehen haben“, sagte Dragan Vulin, stellvertretender Leiter des Katastrophenschutzes der Stadt Osijek, dem kroatischen Sender HTV.

Mehr als 180 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Nach Angaben der Feuerwehr seien bei dem Löscheinsatz drei Feuerwehrleute verletzt worden, einer davon schwer. „Die Situation ist schrecklich. Mehr als 10 Hektar Plastik brennen“, schilderte Feuerwehrmann Boris Banjan der Zeitung. Die Einsatzkräfte können sich nicht weiter als 30 Meter an die Flammen heranwagen, da sonst die „Ausrüstung schmilzt“, erklärte er.

Kunststoffdeponie in Kroatien brennt: Giftige Gase breiten sich aus – „Situation ist sehr ernst“

Währenddessen breiteten sich Rauch und schädliche Gase in der Luft aus. Anwohner wurden dazu aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen und Fenster geschlossen zu halten. Zudem fiel der Unterricht in nahegelegenen Schulen aus. Der Toxikologe Franjo Plavšić warnte gegenüber Dnevnik.hr vor krebserregenden Gasen infolge des Großbrandes, vor allem für die Einsatzkräfte.

Trotz der giftigen Gase sei die Luft- und Wasserqualität in Osijek jedoch zufriedenstellend, teilte Bürgermeister Ivan Radić der viertgrößten Stadt Kroatiens mit. Angesichts der Größe des Feuers könnten die Löscharbeiten mehrere Tage dauern. Bislang ist die Ursache des Brandes noch unklar. Premierminister Andrej Plenković kündigte eine Untersuchung an.

