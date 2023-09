Hochzeit nur Vegan? Nach Disput mit der Schwester bricht Braut in Tränen aus

Von: Josefin Schröder

Die Schwester der Braut beschwert sich, als sie das Essen auf der Hochzeit sieht. Das hat anschließend drastische Folgen für sie.

München – Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Hochzeit eingeladen. Sie freuen sich auf die Feier. Stellen Sie sich vor, es gibt dort ausschließlich veganes Essen. Wäre das ein Problem für Sie? Für den Hochzeitsgast, in diesem Fall die Schwester der Braut, war das vegane Menü jedenfalls ein No-Go. Sie stellte die Braut zur Rede und musste daraufhin die Party verlassen. Bei Reddit wird der Vorfall hitzig diskutiert. Ähnlich rege wurde auch über das kulinarische Angebot, welches ein Italien-Urlauber an einer Raststätte entdeckte, debattiert.

Wegen des Hochzeit-Eklats wandte sich eine Nutzerin im „Am I the A**hole“-Forum (englisch für „Bin ich das A****loch?“) ratsuchend an die Reddit-Community. „Bin ich das A***loch, wenn ich meiner Schwester und ihrem neuen Mann sage, dass sie rücksichtslos sind, weil sie nur vegane Optionen für die Hochzeit anbieten und dafür rausgeschmissen werde?“, fragt sie in die Runde.

Veganes Essen auf Hochzeit: Schwester zettelt Streit mit Braut an – „Ich war ziemlich angewidert“

Die Beziehung zu ihrer Schwester beschreibt sie als „okay“ und nicht sehr eng. „Es ist nicht die beste, aber auch nicht schlechteste“, führt sie fort. Ihre Schwester und deren Mann Riley ernähren sich vegan, heißt es im Beitrag. Dass die beiden immer wieder versuchen, ihre Essgewohnheiten zum Gesprächsthema zu machen, nervt die Schwester der Braut. Ihre fiese Vermutung: Weil die beiden langweilig seien, bräuchten sie etwas, um ihre Persönlichkeit aufzuwerten.

Zu der Hochzeit ihrer Schwester wollte sie erst nicht hingehen, habe sich dann doch aufgerafft und überraschenderweise eine gute Zeit gehabt – bis es Zeit zum Essen war. Sie war geschockt, denn „alles war vegan“. Veganes Brot, Tofu-Salat – sie konnte es nicht glauben. Auch die anderen Gäste seien verwirrt gewesen, ließen sich im Gegensatz allerdings darauf ein.

Besagte Reddit-Nutzerin hatte allerdings die Nase voll und konfrontierte das Brautpaar, was es mit dem ganzen veganen Essen auf sich habe. Daraufhin antworteten die Frischvermählten, dass sie den Gästen einen anderen Lebensstil präsentieren wollten – weg vom Fleisch, scherzten sie. „Ich war ziemlich angewidert“, beschreibt die Schwester ihr Gemüt und schildert, wie sie zum Gegenangriff ausholte.

Hochzeit: Brautpaar setzt auf veganes Menü – Gäste irritiert

„Wenn ich das Gleiche mit euch machen würde, aber mit Fleisch, wie würdet ihr reagieren?“, pfefferte sie der Braut an den Kopf. Die reagierte höchst ungehalten und forderte die eigene Schwester daraufhin auf, die Hochzeit zu verlassen.

Über die Worte ihrer Schwester brach die Braut zudem in Tränen aus. Die ganze Familie verurteilte das Verhalten der Schwester, bei der sich langsam aber sicher das schlechte Gewissen einstellte. Die Reddit-Nutzerin beschreibt, wie sie wegen der Auseinandersetzung nicht schlafen konnte und kommt zu dem Entschluss, dass sie einfach genug von dem „veganen Mist“ hatte, der ihr aufgezwungen wurde. Sie sei einfach hungrig gewesen.

Reddit-Nutzer überzeugt: Diskussion um Veganismus hat auf Hochzeit keinen Platz

Die Reaktionen auf den Beitrag, der mittlerweile gelöscht wurde, ließen nicht lange auf sich warten. Das genannte Argument der Anti-Veganerin wurde entkräftet: „Veganer können kein Fleisch essen. Aber Menschen, die Fleisch essen, können trotzdem veganes Essen essen.“ Jemanden zu bitten, bei einer Mahlzeit etwas wegzulassen, was er sonst isst, sei etwas ganz anderes als ihn zu bitten, etwas zu sich zunehmen, was sonst nicht auf seinem Speiseplan steht, schreibt ein anderer Nutzer. Unabhängig von den eigenen Gefühlen gebe es eine Zeit und einen Ort für solche Diskussionen – eine Hochzeit sei dafür der denkbar schlechteste Zeitpunkt, lautete ein Kommentar.

Zwar können einige Nutzer verstehen, dass es einem manchmal an diplomatischem Geschick fehlt, wenn man hungrig ist. Dennoch sei das Verhalten der Schwester der Braut kindisch und unangebracht gewesen. Die Reddit-Community ist sich nahezu einig: Als Hochzeitsgast sollte sie sich nicht so anstellen, schließlich war es nur ein einziger Tag, den sie ohne Fleisch hätte auskommen müssen. In den Genuss von veganen Speisen kommen auch Gäste des diesjährigen Oktoberfestes.