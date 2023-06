Nach Razzia gegen „Letzte Generation“: Anzeige gegen Polizeibeamte wegen Nötigung

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Nach der Razzia bei „Letzte Generation“-Aktivistin Carla Hinrichs ist es zu einer Anzeige gegen die beteiligen Polizisten gekommen. Der Vorwurf: Nötigung.

München – Nach der Hausdurchsuchung bei der Klimaaktivistin Carla Hinrichs ist es zu einer Anzeige gegen die beteiligten Beamtinnen und Beamten der Berliner Polizei gekommen. Das hat die Berliner Polizei am Donnerstag (1. Juni) gegenüber Merkur.de von IPPEN.MEDIA bestätigt. Bei der bundesweiten Razzia im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft München gegen die „Letzte Generation“ haben Polizei und Staatsanwaltschaft in sieben Bundesländer insgesamt 15 Objekte des Bündnisses durchsucht.

Berliner Polizisten nach Razzia bei „Letzte Generation“-Aktivisten angezeigt

Ein Sprecher der Berliner Polizei äußerte auf Anfrage von Merkur.de: „Nach den öffentlichen Äußerungen der betroffenen Frau Hinrichs zur Vorgehensweise der Einsatzkräfte wurde über die Internetwache der Polizei Berlin eine Strafanzeige erstattet“. Aufgrund der laufenden Ermittlungen „können keine Auskünfte zu den Durchsuchungsmaßnahmen erteilt werden“, so der Sprecher.

Nach Hausdurchsuchungen bei Mitgliedern der „Letzten Generation“ sieht sich die Berliner Polizei mit Anzeigen gegen die beteiligten Beamtinnen und Beamte konfrontiert. © Christoph Soeder/dpa

In den Ermittlungen gegen die „Letzte Generation“ wurde unter anderem die Polizei Berlin „in Amtshilfe für die Generalstaatsanwaltschaft München und die Polizei Bayern tätig“, welche dazu die Ermittlungen führen würden. Die Ermittlungen wiederum wegen des Vorwurfs der Nötigung übernehme laut Berliner Polizei das für „Beamtendelikte zuständigen Dezernat des Landeskriminalamtes Berlin“.

„Man kennt es nur aus dem Film“: „Letzte Generation“-Aktivistin Hinrichs schildert Hausdurchsuchung

Hinrichs beschreibt in einem Video auf dem Twitter-Account der „Letzten Generation“, wie sie die Hausdurchsuchung, die von Amnesty International als „Eingriff in die Grundrechte“ bezeichnet wurde, erlebt hat. Darin erklärt sie: „Man kann es sich kaum vorstellen, man kennt es nur aus dem Film“, über die Hausdurchsuchung in ihrer Wohnung in Berlin. Demnach sei sie aufgewacht, weil gegen die Tür „gedonnert“ wurde.

Razzia bei „Letzte Generation“-Aktivistin – mit gezogener Waffe?

Dann soll die Polizei die Wohnung gestürmt haben, sodass nur kurze Zeit später „ein Polizist mit schusssicherer Weste“ vor ihr gestanden haben soll, der laut Hinrichs eine Waffe auf sie gerichtet hätte. Anschließend hätten die Beamtinnen und Beamten „alles“ durchsucht und „alles mitgenommen“, was zu ihrem Alltag gehöre. „Sie versuchen mir Angst zu machen“, so die Klimaaktivistin weiter.

Nach bisherigen Informationen, die Merkur.de vorliegen, stammt die Anzeige jedoch nicht offenkundig von der „Letzten Generation“. Wer genau die Anzeige gestellt hat, könne die Polizei nicht mitteilen.