Pfand-Aktion für Ukraine bei Champions-League-Spiel in Leipzig spaltet Fanlager: „Keine Politik im Stadion!“

Von: Yasina Hipp

Unzählige Becher Pfand wandern bei einem Fußballspiel über die Theke. RB Leipzig will dies nun nutzen und den Fans ermöglichen, das Pfand an die Ukraine zu spenden.

Leipzig - Am Abend um 21 Uhr fällt der Anpfiff zum Champions-League-Gruppenspiel RB Leipzig gegen den ostukrainischen Verein Schachtjor Donezk. Tausende Fans werden anreisen und die Ränge füllen, die meisten davon mit einem Getränk in der Hand. In die Leipziger Red Bull Arena passen bei voller Besetzung etwa 47.000 Menschen ins Stadion - da kommt eine ganz schöne Menge an Getränken und dementsprechend auch Bechern zusammen. Das will der Verein nutzen und startet eine Pfand-Aktion für das Champions-League-Spiel, die aber längst nicht alle Fans überzeugt.

RB Leipzig: Fans können Becherpfand an „PitchInForUkraine“ spenden

Der Bundesliga-Verein postet auf seinem Twitter-Kanal Informationen zur Becherpfand-Aktion. Dort heißt es: „In Abstimmung mit unseren Gästen von Schachtar Donezk initiiert RB Leipzig zum morgigen Spiel eine Becherpfand-Aktion in der RB-Arena“, und weiter: „Der gesamte Erlös kommt der Ukraine-Hilfe und der von den Gästen unterstützten Initiative PitchIn4Ukraine

zugute“. Mit Schachtjor Donezk steht angesichts der aktuellen Situation ein besonderer Gegner in Leipzig auf dem Rasen. Die Stadt Donezk liegt nämlich im Osten des Landes, der seit Beginn des Ukraine-Kriegs besonders hart umkämpft ist. Das Team kann schon lange nicht mehr in der Heimat. trainieren.

Der ukrainische Fußballverein unterstützt sein Kriegsbeginn die Initiative „PitchIn4Ukraine“. Die Initiative ist eine weltweite Fangemeinde, die Gelder für humanitäre Hilfe in der Ukraine sammelt. Neben Schachtjor Donezk ist auch der Account „U24_gov_ua“ von Präsident Wolodymyr Selenskyj Initiator von „PitchIn4Ukraine“. Verschiedene Fußballclubs weltweit sind Teil der Initiative, so spendete beispielsweise der FC Chelsea ganze 278 Millionen Pfund (etwa 320 Millionen Euro).

Becherpfand-Aktion des RB Leipzig: Meinung der Fans ist gespalten

In der Red Bull Arena können die Fußball-Fans also bei der Rückgabe der Becher an den Kiosken Bescheid geben, dass sie das Pfand spenden wollen. Unter den Leipzig-Fans löst die Aktion unterschiedliche Reaktionen aus. Während einige der Meinung sind: „Nie und nimmer. Es gibt weit aus sinnvoller Zwecke zu spenden. Keine Politik im Stadion!“ oder „Kriegen die nicht langsam genug Geld von uns allen …“ und „Sorry, aber ich spende demnächst mit meiner Nebenkostenabrechnung“ finden andere die Aktion richtig gut und feiern ihren Verein. „Tolle Aktion“ und „Gute Aktion!“, ist hier der Grundtenor.

Und ein Fan trifft den Nagel wohl ziemlich treffend auf den Kopf: „Schau dir die Situation in der Ukraine an, da wird an ganz vielen Stellen Geld benötigt. Für mich eine gute Aktion und wenn du nicht mitmachen möchtest, dann machst du nicht mit“.