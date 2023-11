„Aufwärmdistanz für Kampfschwimmer“: Schilder an der Ostsee sorgen für Diskussion

Die Beschilderung in einem Ostseeort entfacht Diskussionen im Netz. Samt interessanter Thesen.

Travemünde – Die Ostsee, an der kürzlich eine Sturmflut wütete, ist ein beliebtes Urlaubsziel. Auch die Insel Fehmarn steht bei Touristen seit Jahren hoch im Kurs. In der nahegelegenen Lübecker Bucht in Schleswig-Holstein sorgten nun einige Schilder, die auch Urlaubern bei der Orientierung helfen sollen, für rege Diskussionen im Netz.

Schild in Ostsee-Ferienort Travemünde: „Insel Fehmarn 52 km schwimmen“

Auf Facebook tauchte nun ein Schnappschuss auf, der besagte Schilder im Bild festhielt. Aufgenommen wurden diese dem Post zufolge in der Lübecker Bucht in Travemünde. Das bestätigten auch mehrere User in den Kommentaren darunter.

Zu sehen sind vier untereinander angebrachte Schilder. Das oberste ist gelb und weist den Weg zu einer 700 Meter entfernten Bushaltestelle. Unter diesem ist ein blaues Schild angebracht, mit zwei an Einkaufsbeutel erinnernden Symbolen. „Insel Fehmarn 52 km schwimmen“ steht auf diesem. Das dritte der vier Schilder ist nicht genau zu erkennen. Auf dem unteren, braunen Schild heißt es derweil: „Treppe nach unten 1000 Meter“.

„Aufwärmdistanz für Kampfschwimmer“: Schilder an der Ostsee entfachen lustige Diskussion

Gerade die Schilder zur Insel Fehmarn, auf der kürzlich ein Paar einen enormen Brocken „Ostseegold“ fand, und der Treppe sorgten für einen regen Austausch der Userinnen und User. Viele nahmen diese mit Humor. Auch aufgrund dessen, dass das Fehmarn-Schild durchaus Raum für unterschiedliche Interpretationen ließ.

„Das ist doch sicher die Aufwärmdistanz für die Kampfschwimmer der Marine dort“, witzelte ein User in Bezug auf die 52 zu schwimmenden Kilometer in Richtung Fehmarn. „Schwimmen, ich wäre dabei, wer noch?“, fragte ein anderer. „Siehst, kann man auch hinschwimmen“, kommentierte ein weiter belustigt und markierte eine Freundin. Deren Antwort ließ nicht lange auf sich warten: „Na ganz bestimmt, ich sauf auf 2 Kilometern ab“.

Ein Nutzer meinte derweil: „Da nehme ich doch lieber die Treppe. 100 Meter.“ Er hatte sich offenbar ein wenig verrechnet und eine Null vergessen – von einem anderen User darauf hingewiesen, entgegnete er nur, dass 1000 Meter „ja auch noch gehen“. Ein weiterer Facebook-Nutzer fand diese Alternative aber auch fraglich: „Treppe 1000 Meter nach unten... man, da biste ja bald auf Kohle...“

An anderer Stelle hieß es: „Geil. Ich liebe den norddeutschen Humor.“ Oder auch: „Da fehlt die Angabe für eine Wattwanderung.“ Ein User fragte scherzhaft bezüglich der 52-Kilometer-Schwimmstrecke nach Fehmarn: „Tauchen kürzer?“ Wohl eher nicht. Einige Nutzer bekräftigten, bei den auf den Schildern angegeben Optionen doch lieber den Bus nehmen zu wollen. Unterdessen sorgte ein Verkehrsschild kürzlich für Irritation – sogar ein Verkehrsrat war verwirrt.