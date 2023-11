„Dreierkette“ geht viral: Mann präsentiert stolz seine zwei Ehefrauen – Spur führt nach München

Von: Robin Dittrich

In Bosnien-Herzegowina sorgt ein Mann für großes Aufsehen. Der Grund: er hat gleich zwei Ehefrauen und sie wohnen alle unter einem Dach.

München – Außerhalb von Bosnien-Herzegowina und TikTok sagt der Name Elmedin Karić wohl nicht vielen Menschen etwas. Anderen ist der Mann mit seiner „Dreierkette“ sehr wohl ein Begriff, die Meinungen zu ihm sind aber gespalten.

Mann hat gleich zwei Ehefrauen: „Dreierkette“ geht viral

Eine Form der Ehe, bei der mehr als zwei Personen miteinander verheiratet sind, wird Polygamie genannt. Als Bigamie wird die Form bezeichnet, wenn eine zweite Ehe oder Lebenspartnerschaft geschlossen wird. In Deutschland sind diese Formen der Ehe untersagt und nach Paragraf 172 StGB sogar strafbar. In Bosnien-Herzegowina sieht das Ganze anders aus, dort drohen Elmedin Karić für seine zwei Ehen keine rechtlichen Konsequenzen.

Seit knapp 10 Jahren lebt er mit seiner Frau Fatima bereits in Bosnien-Herzegowina, gemeinsam hat das Paar drei Kinder. Zwischenzeitlich arbeitete Elmedin Karić dann für mehrere Monate in Deutschland, um mehr Geld zu verdienen. In München lernte er die Ukrainerin Jana kennen, die er nach einiger Zeit ebenfalls nach Bosnien-Herzegowina holte. Vor allem auf TikTok und YouTube zeigt Karić Einblicke in seine „Dreierkette“, wie die Konstellation im Netz genannt wird.

Mann hat schon immer von zwei Ehefrauen geträumt

Der 32-jährige Elmedin Karić sucht vor allem in seinem Heimatland immer wieder den Weg in die Medien. Gegenüber der bosnischen Zeitung Dnevni Avaz erzählte er, dass er zwar überrascht von der großen Reichweite sei, als Junggeselle aber „schon immer davon geträumt habe, zwei Frauen gleichzeitig zu haben.“ Wie er weiter sagte, kam seine erste Ehefrau Fatima zunächst nicht gut damit klar, dass er eine weitere Frau heiraten wolle.

Ein Mann aus Bosnien-Herzegowina ging im Netz viral, weil er mit zwei Ehefrauen zusammenlebt. © Screenshot/YouTube

Mittlerweile laufe der Alltag aber wohl recht normal, nur eben mit zwei Ehefrauen. Obwohl auf TikTok viele Nutzer fragten, ob Karić denn auch mit beiden Frauen gleichzeitig schlafe, stritt er das ab. Ein TikTok-Nutzer fand, dass es „traurig ist, so etwas zu sehen.“ Ein anderer schrieb, dass seine erste Ehefrau Fatima „unglücklich aussehe.“ „Zum Heulen“, heißt es unter einem Video. Andere feierten Karić für sein Verhalten, auf TikTok fielen die Kommentare aber fast durchweg negativ aus.

