Fremder erzählt Passant an Ampel plötzlich Supermarkt-Witz - Tausende feiern diesen im Netz: „Echt gut“

Ein Reddit-Nutzer berichtet, wie ein Fremder ihm an der Ampel unvermittelt einen Supermarkt-Witz erzählt habe - dieser wird von vielen gefeiert.

Berlin - Kleine Alltagerlebnisse behalten die meisten Menschen für sich oder erzählen sie ihrem nächsten Umfeld. Warum eigentlich? Sie sind doch oft zu schön, um sie nicht öffentlich zu machen. Ob ein Reddit-Nutzer diese Gedanken hatte, als er dort von einer Ampel-Begegnung erzählte? Dass sich diese genau so zugetragen hat, ist zwar nicht bestätigt. Es deutet aber auch wenig auf einen Fake hin, zumal er nach Rückfragen noch Details berichtet.

Reddit: Ampel-Erlebnis bekommt viele Reaktionen

Die kleine Alltagserzählung begeistert jedenfalls viele Nutzer: In den ersten drei Tagen gab es mehr als 3.000 Reaktionen und rund 200 Kommentare. Was ist passiert?

Der Nutzer steht nach eigenen Angaben an der Ampel, schaut sich auf dem Handy einen „Snap“ (gemeint ist wohl eine Foto-Nachricht über die App Snapchat) eines Kumpels an, die ihn zum Lächeln bringt. Plötzlich spreche ihn der Mann neben ihm an und erzähle ihm unvermittelt folgenden Witz.

„Lachen ist gut, ein Mann geht zum Supermarkt, kauft sich Kondome zum Fremdgehen, an der Kasse bekommt er noch Treuepunkte.“

Reddit-Story mit Supermarkt-Witz: Viele feiern den Fremden

Der Reddit-Nutzer ist begeistert über den Spontan-Witz. „Ich lach mir den Arsch ab. Der Witz kam unerwartet an und hat mir den Tag gemacht. An der nächsten Ampel trennten unsere Wege“, erzählt er weiter. Ob es sich um eine Fußgängerampel oder eine eine für Fahrzeuge handelt, wird übrigens nicht klar. Womöglich ersteres - sonst dürfte er ja nicht am Smartphone tippen.

In den Kommentaren feiern viele den unbekannten Fremden und seinen Witz. Die User schreiben: „Fand den jetzt aber nicht übel“, „Mein von der Quarantäne vernebelter Geist hat sich gefreut, danke für die Story“ und „Der Witz ist genial. Der ist so kurz, ich hatte beim Lesen irgendwie auf nen nächsten Satz gewartet und dann hat es langsam gedämmert, dass die Pointe schon da war“ und „Mal abgesehen von der an sich sympathischen Reaktion des Mannes war der Witz auch noch echt gut. Und das in echter menschlicher Kommunikation.“

Das Ganze geschah übrigens in einer Kleinstadt, erklärt der Thread-Ersteller auf den Kommentar „Hier in Berlin wurdest du ziemlich sicher zweimal bestohlen, während er dir den Witz erzählt hat“ hin. „Und der Name dieses Mannes: Albert Einstein“, spekuliert ein anderer User. „Ganz ehrlich, er sah bissl ähnlich“, schreibt der Thread-Ersteller.

Reddit: Auch anderer Nutzer teilt ein Erlebnis mit auflockerndem Witz

Ein Witz zur richtigen Zeit kann Menschen begeistern. Das geht auch aus der Schilderung eines weiteren Reddit-Nutzers in den Kommentaren hervor: „Erinnert mich an meine Schulzeit. Chemielehrer lässt völlig überraschend eine Ex schreiben. Völlige Stille, jeder ist maximal angespannt, weil der Stoff dazu nicht ohne war. Plötzlich erzählt der Lehrer aus dem Nichts einen super schlechten Witz (Kommt ein Skelett zum Arzt. Sagt der Arzt: ‚Sie sind aber spät dran‘). Der ganze Saal brüllt. Lehrer lächelt nur und sagt: ‚Sehen Sie, so ein Witz lockert doch gleich die Stimmung!‘. Und er hatte recht. Konzentrieren konnte sich danach auch niemand mehr, aber die Anspannung war weg. Das fand ich irgendwie so nett, dass ich es in den ganzen Jahren seitdem nicht vergessen habe.“ Ebenfalls für Reddit-Aufsehen sorgte die historische Entdeckung in einer gebrauchten Handtasche. (lin)