Kaufland „zapft o“: Supermarkt sorgt mit Grusel-Dirndl und 40-Euro-Lederhose für Diskussionen

Von: Kai Hartwig

Die Wiesn ist 2022 nach zweijähriger Corona-Zwangspause zurück. Kaufland bietet zum Oktoberfest günstige Trachten an – erntet dafür aber Spott.

München – Während der Corona-Pandemie mussten die Oktoberfest-Fans stark sein. Zwei Jahre hintereinander (2020 und 2021) wurde die Wiesn abgesagt. Das Risiko, dass sich die Ausbreitung des Coronavirus durch das größte Volksfest der Welt verschlimmert, erschien der Stadt München zu hoch. Doch wagen 2022 die Verantwortlichen einen neuen Versuch: Die Wiesn findet statt. Und auch Kaufland ist offenbar schon voller Vorfreude.

Wiesn 2022: Kaufland „zapft o“ – Supermarkt bietet Grusel-Dirndl und lange Lederhose an

Die Supermarktkette bietet seinen Kundinnen und Kunden zum Oktoberfest eine Kollektion, mit der man sich aus Sicht des Unternehmens passend gekleidet im Wiesn-Zelt blicken lassen kann. Auf seinem Twitter-Account präsentierte Kaufland einen Schnappschuss aus einer Filiale. Zu sehen sind Trachten für Mann und Frau, eine Herren-Lederhose und ein Dirndl für die Damen. Zu seinem Tweet schreibt das Social-Media-Team von Kaufland: „O‘zapft is!“

Laut der Kaufland-Homepage kostet die Lederhose in Dreiviertellänge, deren Obermaterial laut Produktbeschreibung aus 100 Prozent Rindsleder besteht, vergleichsweise günstige 39,99 Euro – mit der Kundenkarte sogar noch fünf Euro weniger. Das Dirndl ist derweil noch billiger, es wird für 29,99 Euro angeboten bzw. mit Kundenkarte für 26,99 Euro. Zum Material gibt Kaufland auf seiner Website an: "Kleid und Schürze aus Polyester". Das sind in der Tat wahre "Kampfpreise", zahlt man für Trachten aus dem Fachgeschäft doch in der Regel mindestens dreistellige Beträge.

Kaufland: Oktoberfest-Outfits aus dem Supermarkt als „Billo-Kram“ für „Wiesn-Touris“ verspottet

Doch wie kommen die Wiesn-Outfits aus dem Supermarkt an? Eine Userin fand das Angebot offenbar nicht so schlecht. Sie antwortete auf den Kaufland-Tweet mit einem GIF, das zwei miteinander anstoßende Maß-Krüge zeigt. Dagegen legte ein anderer Twitter-Nutzer den Finger in die Wunde. „Liebe Wiesn-Touris, einen Knackarsch kriegt ihr nur in echter Tracht, aber nicht im Billo-Kram aus dem Supermarkt“, schrieb er.

Damit spricht der Nutzer den Ortsansässigen vermutlich aus der Seele. Sicherlich wird kaum ein Münchner oder auch Bayer, der etwas auf sich hält, seine Tracht im Supermarkt kaufen. Statt Rindsleder dürfte bei der Lederhose eher auf Hirschleder gesetzt werden, sofern es das eigene Budget erlaubt. Auch bei der Länge der Lederhose steht in München und dem Freistaat die halblange deutlich höher im Kurs als eine, die wie die Kaufland-Lederhose über das Knie reicht. Zudem siedeln viele Menschen ein Dirndl aus Polyester eher im Fasching oder Karneval an und nicht auf der Wiesn.

Allerdings greifen viele Touristen, sowohl nicht-bayrische aus Deutschland als auch dem Ausland, gerne auf die Billig-Angebote zurück, wenn es um ihr Oktoberfest-Outfit geht. Die Maß-Preise sind schließlich teuer genug, zudem gibt es für die Zugereisten meist nur einmal im Jahr die Gelegenheit, sich eine Tracht anzuziehen. Eine hochwertige und damit teure Lederhose oder ein kostspieliges Dirndl ist für Wiesn-Besucher von außerhalb deshalb oft keine Option.

Kaufland hat zur Wiesn 2022 günstige Trachten im Angebot. © Screenshot / twitter.com/kaufland

Wiesn-Aktionen in Supermarkt oder beim Discounter kassieren oft Hohn und Spott

Unterdessen wird es in den kommenden Tagen und Wochen sicher auch bei der Konkurrenz von Kaufland diverse Trachten-Angebote zu ähnlichen Preisen geben. In den vergangenen Jahren gab es zum Oktoberfest auch bei den Discountern immer wieder besondere Aktionen.

So verkaufte Lidl ebenfalls Wiesn-Trachten, erntete dafür aber ein vernichtendes Urteil. Mit einem kulinarischen Wiesn-Angebot sorgten Aldi und Netto in München für wahres Entsetzen. (kh)