„Treiben auf Zimmerlautstärke reduzieren“: Bewohner mit kurioser Zettel-Botschaft wegen zu lautem Liebesspiel

Wer im Mehrfamilienhaus zu viel Lärm macht, wird oft darauf hingewiesen. Nicht selten in Form einer kuriosen Zettel-Botschaft. Stein des Anstoßes: zu lautes Liebesspiel.

Darmstadt – „Let‘s Get Loud“ heißt nicht nur einer der bekanntesten Songs von Pop-Sängerin Jennifer Lopez. Nein, so lautet wohl auch das Motto eines Pärchens in einem Mehrfamilienhaus in Darmstadt. Zumindest, wenn man den Worten auf einem Zettel glauben darf, der im Hausflur aufgehängt wurde und auf eine pikante Situation hinweist. Ähnlich unglaublich liest sich nur eine spezielle Stellenausschreibung bei Edeka.

„Liebe Nachbarn mit der Sexy-Time“: Hausbewohner fühlt sich von Liebesspiel gestört – weil es ihm zu laut ist

„Liebe Nachbarn mit der Sexy-Time, meine Familie und ich wohnen im 4. Stock“, heißt es zunächst einmal auf besagtem Zettel. Schon seit geraumer Zeit wäre ein „sehr lautes Gestöhne zu vernehmen“ – und das zu den unterschiedlichsten Tageszeiten. Mal sei es abends, mal nachts der Fall, mitunter sogar tagsüber.

Das Problem: dieses laute Gestöhne würde nicht nur kurz anhalten, sondern mitunter „über 20 Minuten andauern“. Ausdauer scheint auf jeden Fall vorhanden zu sein. Die bisherigen Beschreibungen lassen vermuten, dass sich der Verfasser der Botschaft sowie seine Familie vom durchaus lautstarken Geschlechtsakt seiner Nachbarn gestört fühlen. Das macht der weitere Verlauf des Zettels deutlich. Gestört fühlt sich übrigens auch eine Frau vom Wäschetrocknen ihrer Nachbarin – da dies ihren Sohn beeinflussen würde.

„Treiben auf Zimmerlautstärke reduzieren“: Kuriose Bitte im Mehrfamilienhaus – die nicht jeder versteht

Zwar würde man sich für die Nachbarn und deren Leidenschaft freuen. Doch müsse das Schäferstündchen „echt nicht jeder mitbekommen“. Nun kommt es zur großen Herausforderung. Denn es lasse sich nur „schwer zuordnen“, von wo genau die Geräusche kommen würden. Sprich: es ist unklar, in welcher Wohnung sich der innigen Liebe hingegeben wird.

Deswegen wird abschließend folgende Bitte formuliert: Die betroffenen Personen, die sich durch die Botschaft „hoffentlich angesprochen fühlen“, sollen so fair sein „und ihr Treiben auf Zimmerlautstärke“ reduzieren. Ein frommer Wunsch oder kann auf die Rücksichtnahme der liebestollen Nachbarn vertraut werden? Darüber ist nichts bekannt. Derweil wird in der Kommentarspalte des Beitrags, der auf der Instagram-Seite „notesofgermany“ gepostet wurde, eifrig über die Situation diskutiert.

„Gönn den Leuten doch einfach“: Zettel-Bitte sorgt für Unverständnis

Im Top-Kommentar heißt es schlicht: „Man hört da definitiv den Neid mitschwingen“. Das findet viel Zustimmung in Form von Likes, diverse Kommentatoren fühlen sich gut unterhalten von der Zettel-Botschaft. Manch einer findet die Reaktion übertrieben, würde sich rein gar nichts verbieten lassen und plädiert dafür, die Nachbarn einfach Spaß haben zu lassen. „Der deutsche Nachbar stoppt die Zeit“, heißt es wiederum von einer Person, die den Zettel ebenfalls nicht allzu ernst nehmen kann.

Das Echauffieren will kaum aufhören. „Boa, ich hab auch solche Nachbarn und ich find solche Zettel so Fremdscham. Gönn den Leuten doch einfach“, heißt es von einer Dame in der Kommentarspalte. Eine andere Person berichtet von ihrer Erfahrung auf dem Land und einem Paar, das nichts von geschlossenen Fenstern halten würde – „aber viel von Offenheit in der Beziehung“.

Mehr noch: „Jeder weiß, wer es ist, jeder weiß, wenn mal wieder er Besuch hat oder sie mal wieder Besuch hat - und soweit ich das mitbekomme, sagt präzise KEIN Mensch was un-nettes darüber, weil nämlich jeder hier sein eigenes Leben hat, jeder Trecker/jeder Rasenmäher mehr Lärm macht“. Das Meinungsbild ist also eindeutig. Das gilt wiederum nicht hinsichtlich einer Fleisch-Vegan-Debatte zwischen einer Familie und deren Nachbarn. (han)