Mann erlebt Horror-Date: Frau bestellt 53 frittierte Essiggurken – und lässt ihn mit Rechnung sitzen

Von: Yannick Hanke

Das erste Date soll etwas Besondere sein – und wurde es für diesen Mann auch. Wenn auch im negativen Sinne. Denn er durfte 53 frittierte Essiggurken bezahlen.

USA – Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Das gilt vor allem, wenn über den Ort für das erste Date mit dem potenziell künftigen Partner entschieden wird. Manch einer lädt ins Nobel-Restaurant ein, wieder anderen genießen lieber den ganz eigenen Charme der Fast-Food-Filiale um die Ecke. Blöd nur, wenn die Verabredung nach kurzer Zeit wieder abhaut, wie in diesem speziellen Fall, und der Mann am Ende auf der Rechnung sitzen bleibt – für 53 frittierte Essiggurken. Doch der Reihe nach.

Frau bestellt 53 frittierte Essiggurken auf einmal – beim ersten Date

Protagonist dieses eher unglücklich verlaufenen ersten Dates ist Zakir. In einem längeren TikTok-Video berichtet der Mann von seinem Dating-Erlebnis, dass es definitiv in sich hat. Über eine entsprechende Plattform hatten sich er und Sydney, wie er die Frau nennt, mit der er sich treffen sollte, zum Essen verabredet. Ob sich das folgende auch tatsächlich so abgespielt hat, kann natürlich nicht mit Sicherheit gesagt werden.

So sollte ein erstes Date nicht ablaufen: Zakir wurde von einer Frau, die er Sydney nennt, eiskalt sitzen gelassen. Er durfte ihre Rechnung begleichen – für 53 frittierte Essiggurken. © zockr/TikTok/Screenshot

Im Restaurant sollten Zakir, aber auch der Kellner, nicht schlecht staunen, als Sydney ihre Bestellung aufgegeben hatte. Sie orderte nämlich im großen Stil „fried pickles“, also frittierte Essiggurken. Das Restaurant würde eigentlich nur sechs saure Gurken, eine Portion, pro Person servieren. Warum Sydney 53 frittierte Essiggurken auf einen Schlag haben wollte? Eventuell, um Zakir zu ärgern. Auf TikTok kursieren derzeit aber auch Videos zur sogenannten „Hot-Chip-Challenge“ – einem gesundheitsschädlichen Trend.

Junger Mann erlebt Horror-Date: Frau lässt ihn mit Rechnung für 53 frittierte Essiggurken allein

Da sich Sydney im Recht sah und wohl frei nach dem Spruch „Der Kunde ist König“ agierte, sollte sie ihre Bestellung auch erhalten. 53 frittierte Essiggurken, nicht unbedingt das romantischste Essen, wenn an ein erstes Date gedacht wird. Dass die Chemie zwischen ihr und Zakir nicht auf Anhieb stimmen sollte, das merkte dann auch die junge Frau selbst.

Wie Zakir in seinem TikTok-Video erzählt, wäre er nur kurz auf Toilette gewesen. Als er wieder an den Tisch kam, war Sydney bereits verschwunden – mitsamt ihrer Bestellung, den 53 frittierten Essiggurken. Zakir wiederum hatte das Nachsehen, und das im doppelten Sinne. Zum einen sollte sein Wunsch nach einer festen Partnerin nicht erfüllt werden. Und zum anderen durfte er die komplette Rechnung übernehmen.

„Schlimmste Date sein Langem“: Mann packt in emotionalem TikTok-Video über Dating-Flop aus

Teilweise amüsant, auf jeden Fall emotional aufgebracht, lässt der junge Mann den Dating-Flop in seinem TikTok-Video Revue passieren. So erzählt Zakir unter anderem, dass er am Ende eine Rechnung von 140 US-Dollar (etwa 130 Euro) begleichen durfte. Als wäre das in Kombination mit dem prompten Verschwinden von Sydney nicht schon fies genug, erlebte Zakir bereits zu Beginn des Dates eine Pleite.

Sydney hätte nach Zakirs Aussage nämlich nur zu maximal „zehn Prozent“ so ausgesehen, wie auf ihrem Dating-Profil. Ein weiterer Reinfall also. Das bringt Zakir in seinem Video auch deutlich rüber. Er spricht von einer „Zeitverschwendung“ und dem „schlimmsten Date seit Langem“. Und Sydney? Ernährt sich wohl heute noch von ihren frittierten Gurken. Ein anderer Mann hatte ebenfalls ein Date, das ein „entsetzliches Ende fand. (han)

