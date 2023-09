Deftige Rechnungen für Italien-Touristen: Vorsicht vor diesen Urlaubs-Fallen

Von: Emanuel Zylla

Ein Urlaub mit teuren Folgen: Wer mit dem Auto in Italien war, könnte noch unangenehme Inkasso-Post erhalten. Sie lässt sich allerdings auch verhindern.

München – Wer mit dem Auto Urlaub im Ausland macht, sollte besser die unterschiedlichen Mautregeln der Länder kennen. Im Falle Italiens sorgen solche Regeln unter Urlaubern jedes Jahr gleichermaßen für Erstaunen und Entsetzen. Denn unter Umständen kommt Inkasso-Post aus Bella Italia – auch noch Jahre nach der Reise.

In den Briefkästen der Deutschen landen laut dem ADAC Jahr für Jahr zahlreiche Nachforderungen für die Benutzung der italienischen Autobahnen. Ein prominenter Absender sei da oft das italienische Inkassobüro „Nivi SpA“. Dessen zivilrechtlichen Ansprüche sollen erst nach satten zehn Jahren verjähren.

ADAC warnt vor den klassischen Maut-Fallen der Autobahnen in Italien

Schnell fragen sich da Betroffene: „Was habe ich nur falsch gemacht?“ Es geht um nicht bezahlte Mautgebühren, die laut ADAC so entstehen können:

– Ein Fehler bei der Kartenzahlung mit Bankkarte oder einer sogenannten Viacard, eine Karte zur Begleichung der Maut-Gebühren, könne die Begleichung der Gebühren verhindern. Trotzdem werde Italien-Besuchern die Schranken geöffnet. Nur per Knopfdruck kommen diese an eine Quittung. Dort stehe auf Italienisch „Mancato pagamento“, was soviel wie „nicht bezahlt“ bedeutet.

mit Bankkarte oder einer sogenannten Viacard, eine Karte zur Begleichung der Maut-Gebühren, könne die Begleichung der Gebühren verhindern. Trotzdem werde Italien-Besuchern die Schranken geöffnet. Nur per Knopfdruck kommen diese an eine Quittung. Dort stehe auf Italienisch „Mancato pagamento“, was soviel wie „nicht bezahlt“ bedeutet. – Bevor die italienische Autobahn befahren wird, könne ein defekter Automat der Mautstation das Ziehen einer Mautkarte verhindern. Trotzdem würden erhöhte Gebühren anfallen, wenn die zurückgelegte Strecke nicht mehr nachweisbar sei.

das Ziehen einer Mautkarte verhindern. Trotzdem würden erhöhte Gebühren anfallen, wenn die zurückgelegte Strecke nicht mehr nachweisbar sei. – Streikt das Mautpersonal, könne es auch sein, dass die Schranken einfach offen sind und Autofahrer durchgewunken werden. Auch in diesem Fall müssen die Gebühren trotzdem nachträglich bezahlt werden.

sind und Autofahrer durchgewunken werden. Auch in diesem Fall müssen die Gebühren trotzdem nachträglich bezahlt werden. – Vorsicht gelte auch vor der sogenannten „Telepass-Spur“ : Die werde oft versehentlich von ausländischen Gästen genutzt, obwohl sie vornehmlich für italienische Autofahrer mit speziellem Kennzeichen gedacht sei. Ihre Gebühren würden automatisch abgerechnet werden, daher gäbe es auf dieser Spur auch keinen Mautschalter.

: Die werde oft versehentlich von ausländischen Gästen genutzt, obwohl sie vornehmlich für italienische Autofahrer mit speziellem Kennzeichen gedacht sei. Ihre Gebühren würden automatisch abgerechnet werden, daher gäbe es auf dieser Spur auch keinen Mautschalter. – Probleme würden auch immer wieder italienische Autobahnen bereiten, die gar keine Mautstation haben und Gebühren elektronisch erhoben werden. Direkte Zahlung vor Ort komme da für Gäste des Landes nicht infrage.

Was also tun, wenn es Probleme an einer Mautstation gibt? Der ADAC empfiehlt, sich über Gebühren nachträglich an Servicestationen der Autobahngesellschaft „Punto Blu“ zu informieren und gegebenenfalls zu bezahlen. Die seien an größeren Raststätten zu finden. Zahlen könne man auch innerhalb von 15 Tagen direkt an die Autobahngesellschaft. Besser die Gebühren zahlen, bevor die Post vom Inkasso-Büro zu Hause ankommt.

Nachforderungen aus Italien nicht ignorieren – Belege über die Maut aufheben

Der ADAC berichtet aber auch von Fällen, wo die Maut bereits bezahlt wurde, aber trotzdem Zahlungsaufforderungen von Inkasso-Unternehmen im Briefkasten landeten. Daher empfehle es sich immer sämtliche Zahlungsbelege aus dem Italien-Urlaub aufzubewahren. Sie dienen als Nachweis in einem Inkasso-Fall. Sind keine mehr vorhanden, sei es wichtig eine glaubhafte Erklärung abzugeben, wenn möglich auch durch Zeugen, dass und wie bezahlt wurde.

Wer jetzt glaubt, auch das Ignorieren solcher Schreiben könne helfen, den warnt der ADAC: Es müsse mit weiterer Post, auch von deutschen Inkasso-Unternehmen gerechnet werden. Dann könnten zudem noch höhere Kosten vollstreckt werden.

Generell lohnt es sich aber auch über Verkehrsregeln in Italien schlau zu machen. Die können sich zu unseren unterscheiden und ebenfalls hohe Kosten durch harte Strafen nach sich ziehen. Auch das braucht niemand nach einem erholsamen Urlaub. (zy)