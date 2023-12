Frau parkt auf Frauenparkplatz – plötzlich droht ihr Hausverbot

Von: Simon Stock

Wer darf auf Frauenstellplätzen parken? Frauen natürlich. Aber auch Männer. Die Regelung ist da eindeutig, doch Vorsicht: Nicht jeder Parkplatz ist gleich.

Hamm - Eine 26-Jährige parkt ihr Auto auf einem Stellplatz für Frauen. Als nicht nur sie aussteigt, sondern auch noch zwei Männer, wird sie von einem Parkhaus-Mitarbeiter angesprochen. Frauenparkplatz und dann Männer im Auto – das gehe nicht, sagt er und droht mit Abschleppen und gar mit Hausverbot. Wie bitte? Wer, wenn nicht Frauen, dürfen das Auto auf Frauenstellplätzen parken? Die überraschende Antwort lautet: Jeder darf das, auch Männer. Und trotzdem lag der Herr von der Parkaufsicht nicht ganz falsch. Verwirrt? wa.de klärt auf.

Frauenparkplätze gibt es in Deutschland seit den 1990er Jahren. Seither sind sie an dumpfen Herrenstammtischen Gegenstand von Witzen der Kategorie extra-peinlich. Die Einführung der besonders gekennzeichneten Stellplätze war die Antwort auf sehr reale und statistisch unterfütterte Ängste von Frauen, in verlassenen Parkanlagen körperlich angegriffen oder sexuell belästigt zu werden. Frauenparkplätze befinden sich daher meist direkt an den Ausfahrten eines Parkhauses, sind besser beleuchtet und videoüberwacht.

Die Straßenverkehrsordnung (StVO) kennt Frauenparkplätze allerdings nicht; entsprechende Hinweisschilder sind keine verbindlichen Verkehrszeichen. Das bedeutet: Gesetzlich ist Männern das Parken auf Frauenparkplätzen erlaubt. Mit einem „Knöllchen“ müssen dort parkende Männer nicht rechnen, denn dafür fehlt schlicht und ergreifend die rechtliche Grundlage. Aber: Das gilt nur für den öffentlichen Verkehrsraum.

Ganz anders ist die Situation bei Frauenstellplätzen in privat betriebenen Parkhäusern, in Tiefgaragen und auf privaten Parkplätzen, wie etwa jenen vor Supermärkten und Discountern. Der Betreiber des Parkhauses genießt das Hausrecht und darf bestimmen, dass wirklich nur Frauen auf den ausgewiesenen Stellflächen parken. Private Betreiber dürfen zwar keine Strafzettel verteilen, sie können dort parkende Männer aber anweisen, den Parkplatz zu verlassen – und eventuell ein Hausverbot aussprechen. Theoretisch dürfte der Parkhaus-Betreiber das Auto unter Umständen sogar abschleppen lassen. Wegen eines Knöllchens stand ein Mann in NRW vor Gericht. Im Kern des Streits stand eine digitale Parkscheibe.

Frauenparkplatz: Auch Männer dürfen dort parken - unter einer Bedingung

Der Unterschied zwischen öffentlichem Verkehrsraum und privat betriebenen Parkanlagen sollte jedoch keine Rolle spielen, denn es gibt schließlich einen traurigen Grund für die Existenz von Frauenstellplätzen. Männer sollten das respektieren - und ihr Auto ein paar Meter weiter abstellen.

Die 26-Jährige aus Hamm in NRW musste ihr Auto übrigens nicht umparken. Auch das Thema Hausverbot hatte sich schnell erledigt. Weil es „ohnehin nicht so voll“ war. Oder womöglich ist dem Parkwächter aufgegangen, dass das Geschlecht der Mitinsassen rechtlich schwammiges Gebiet ist, oder dass die Frau um Mitternacht womöglich ohne Männer ins verlassene Parkhaus zurückkehren könnte.

Die Straßenverkehrsordnung ist ein komplexes Gebilde mit Untiefen. „Hier gilt die StVO“ - dieses Schild hat es in sich, denn viele Autofahrer kennen die wahre Bedeutung nicht.