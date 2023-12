Wirre Duden-Rezension erheitert das Netz – „Total zusammenhangslos geschrieben“

Von: Karolin Schäfer

Bücher-Rezensionen können sehr hilfreich sein. Im Falle einer Bewertung des Dudens war das jedoch nicht der Fall. Dennoch sorgte sie für Aufsehen.

München – Mit Rezensionen werden Bücher, Filme oder auch Serien kritisch bewertet. Die persönliche Stellungnahme kann anderen helfen, ob beispielsweise ein Buch spannend geschrieben ist oder man doch lieber die Finger davon lassen sollte. Auch für den Duden gibt es Rezensionen. Durchweg positiv sind die Bewertungen des Rechtschreibwörterbuches jedoch nicht.

Rezension zum Duden: Amazon-Kunde offenbar nicht zufrieden

Ein Amazon-Kunde schien nicht sonderlich zufrieden mit seiner Bestellung gewesen zu sein. Lediglich einen von fünf gelben Sternen vergab er. „Der Roman ‚Duden‘ ist total zusammenhangslos geschrieben“, heißt es in der Bewertung, die inzwischen auf Instagram veröffentlicht wurde. „Habe jetzt nicht nachvollziehen können, was mit dem Aal am Anfang passiert ist“, scherzte er. Auch U-Bahn-Stationen in München wurden schon bei Google bewertet.

Dass in einem Duden, oft gleichzusetzen mit einem Wörterbuch, keine zusammenhängende Geschichte zu finden ist, dürfte niemanden wundern. Etwa 148.000 Wörter umfasst die aktuellste Auflage, die im Jahr 2020 veröffentlicht wurde. Das sind 3000 Wörter mehr im Vergleich zur vorherigen Auflage. Neu dabei sind unter anderem „Covid-19“, „Achtsamkeitsübung“ und „Insektensterben“.

Kuriose Duden-Rezension sorgt für Diskussion: „Von A-Z alles dabei“

Im Duden lassen sich also einzelne Wörter nachgeschlagen. Inzwischen ist das auch online möglich. Die Amazon-Rezension aus dem Jahr 2017 des Wörterbuchs sorgte jedenfalls für belustigte Kommentare. Damals dürfte es sich noch um eine ältere Ausgabe gehandelt haben. „Also ich fand beim Lesen, dass da von A-Z alles dabei war“, entgegnete ein Nutzer unter dem Instagram-Beitrag.

„Wenn man den Duden einmal komplett gelesen hat, hat man dann jedes Buch der Welt, halt nur in der falschen Reihenfolge, gelesen?“, fragte sich währenddessen ein weiterer. „Ich warte das Hörbuch ab“, stand für einen anderen fest. Ein Nutzer dagegen erzählte die Geschichte des Aals zu Ende: „Er endet als Zitronenpresser mit einer Zyste auf Zypern.“

„Zweifellos eines der besten Bücher“: Wirre Duden-Rezensionen bei Amazon

Zur 26. Auflage aus dem Jahr 2013 sind ebenfalls wirre Rezensionen auf Amazon zu finden. „Zweifellos eines der besten Bücher, die je in deutscher Sprache geschrieben wurden. Es kommen so ziemlich alle Wörter der deutschen Alltagssprache darin vor“, lobte ein Kunde. Die Handlung sei zwar „nicht so berauschend, aber wenigstens enthält es keine Rechtschreibfehler.“

Ein Hörbuch wird es vom Duden vorerst wohl nicht geben, für Belustigung sorgte zuletzt aber auch ein Zettel an der Aldi-Kasse. Eine Botschaft an einer deutschen Hochschule ließ dagegen fragende Gesichter zurück. (kas)