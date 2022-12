„Meine Freundin wird morgen fremdgehen“: Mann vermutet perfide Ausrede und bittet öffentlich um Tipps

Beziehungen sind häufig harte Arbeit. Doch wenn das Vertrauen nicht da ist, wird es für viele Menschen schwer, an ihr festzuhalten. Ein Nutzer ließ seinen Herzschmerz auf Reddit freien Lauf.

München - Weihnachten ist ja bekanntlich das Fest der Liebe. Doch nicht jede zwischenmenschliche Beziehung funktioniert wie in einer romantischen Komödie. Manche Menschen lernen, wie sie ihre Beziehungen verbessern. Andere leiden und suchen im Internet nach Rat. So auch ein Reddit-User, der sein Herz auf der Sozial-Media-Plattform ausschütte. Sein großes Problem: Seine Freundin will anscheinend fremdgehen. Die Reddit-Nutzer verwandeln sich prompt zu Paartherapeuten, die nach Lösungen suchen.

Reddit: Frau will fremdgehen - Mann wendet sich hilfesuchend an Öffentlichkeit

„Meine Freundin wird morgen wohl fremdgehen“, schreibt der Nutzer am 27.12. auf Reddit und eröffnet damit eine Diskussion in den Kommentaren. Verzweifelt fragt er, was er tun soll. Er ist laut seinen Angaben bereits seit fünf Jahren mit ihr zusammen. Doch er befürchtet, dass seine Freundin ihn bei einem Treffen mit einem anderen Mann betrügen könnte.

„Mein Herz pocht, meine Hände sind kalt, ich bin mega unruhig“, beschreibt der User seinen Gemütszustand. „Helft mir aus.“ Das Perfide: Laut dem Nutzer soll seine Freundin ein Besuch an dem Grab ihrer Oma als Vorwand genommen haben, einen Tag später zurückzukommen. Für den Mann ist klar: Sie wird sich mit einem anderen treffen.

Reddit: Freundin will fremdgehen - Nutzer raten zum Schluss machen

Und die Reddit-User? Die haben erst einmal viele Fragen. „Woher weißt du so genau, dass sie fremdgehen wird?“, fragt ein Nutzer nach. Viele der User raten dem Mann auch erst mal, mit seiner Freundin zu reden. Doch dieser scheint kein Vertrauen mehr in sie zu haben. „Sie wird es abstreiten. Sie lügt sehr oft“, schreibt er. „Vertrau ihr oder mach Schluss. Wenn sie dich betrügen will, wird sie das schon schaffen, egal wann und wo“, bringt es ein Nutzer auf den Punkt. Die Beziehung scheint dem Mann offenbar nicht gutzutun. Psychologen sprechen dabei oft von einer toxischen Beziehung.

Auch ein anderer sieht schwarz für den Mann: „Wenn deine Freundin wirklich den festen Vorsatz hat, dir fremdzugehen, dann ist die Beziehung schon vorbei.“ Andere finden, dass der Mann übertreibt. „Das muss [...] überhaupt nichts bedeuten und kann völlig harmlos sein“, lautet es in den Kommentaren. „Also nur, weil der Typ was von ihr will, heißt das nicht, dass da was läuft. Aber wenn du ihr so wenig vertraust, mach Schluss“, so ein anderer Kommentar. Wie es wohl weitergeht? Die Reddit-Community wird es gespannt verfolgen.

Ob und inwieweit die Geschichte überhaupt stimmt, kann natürlich nicht festgestellt werden. Dennoch zeigt sie, dass man mit seinen Problemen nicht alleine sein muss. Ebenfalls für Reddit-Gesprächsstoff sorgt ein Tinder-Screenshot. (vk)