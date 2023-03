Originelle Hygiene-Tipps und „Schlaf-Lifehacks“: Dinge, die man laut Reddit „viel früher gemacht“ haben sollte

Von: Christoph Gschoßmann

Jeder von uns führt ein anderes Leben. Umso mehr Grund für einen Austausch. Auf Reddit teilen User ihre Tipps der Marke „Hätte ich viel früher machen sollen“.

München – Nicht nachdenken, nur antworten: Was hätten Sie viel früher in Ihrem Leben tun oder besitzen sollen?

Genau diese Diskussion ist nach einem Beitrag auf Reddit entbrannt: „Bei was denkt ihr euch jetzt ‚hätte ich das mal viel früher gehabt / gemacht?‘“ Ein User startete die Debatte mit seinen „Top 5“. Ganz vorne: Eine bestimmte Art und Weise der Hygiene.

Reddit: „Po-Dusche am Klo - Nie wieder ohne“

„Po-Dusche am Klo“, schreibt er oder sie unverfangen. „Nie wieder ohne. Es fühlt sich so viel sauberer und hygienischer an und ich frag mich immer, wieso ich mir sowas nicht schon viel eher gekauft habe.“

Auch seine oder ihre Nummer zwei hat mit dem Haushalt zu tun: „Flache Kopfkissen.“ Er oder sie erklärt: „Ich hab mein Leben lang davor immer 10.000 Kissen im Bett gehabt und mir damit langfristig echt krass den Nacken/Rücken ruiniert. Sieht zwar schön und bequem aus, aber mehr auch nicht.“

Und die Nummer drei hat ebenfalls mit dem Wohlfühlgedanken zu tun, wenn auch draußen: „Wintermantel, der bis zu den Waden geht.“ Wieder folgt die Auflösung: „Ich hab ich mir vor Monaten das erste Mal gekauft, hab nach fast 30 Jahren erstmal gecheckt wie geil es eigentlich ist, wenn die Beine quasi direkt vor Wind und Kälte mit geschützt sind.“

Reddit: User teilt gleich mehrere „Schlaf-Lifehacks“

Für die Nummer vier geht es wieder zurück ins Bett: „Sleep cycle Wecker“, eine App fürs Handy. Diese „weckt einen nur, wenn man grad nicht in der Tiefschlafphase ist.“ Dies hätte dem User oder der Userin „damals viele schlimme Stunden in Schule und Uni erspart.“

Und auch für seine Nummer fünf hat der User oder die Userin noch einen Bett-Lifehack parat, einen denkbar simplen: „Einfach schlafen gehen, wenn ich müde bin. Selbst wenn’s erst 19:30 ist oder so.“ Er oder sie erkärt: „Ich sche*** auf den Oma-Stempel. Mir gehts seitdem viel besser.“

Dann geht es los - die Reddit-User werfen ihren Hut in den Ring. Über 1.200 Kommentare folgen unter dem Beitrag (Stand: 17. März 2023, 11 Uhr). Einer der beliebtesten Beiträge: „Mich mehr mit dem deutschen Arbeitsrecht auseinander gesetzt“ - da hätten sich wohl einige viel Zeit und Mühen gespart.

Auch beliebt: „Fit werden. Das Leben ist um Größenordnungen geiler, wenn man fit ist“, was Zustimmung auslöst: Ist so. Und für alle, die denken, es wäre so wahnsinnig anstrengend und aufwändig - ihr glaubt gar nicht, wie viel spazieren gehen schon ausmacht.“

Ein User erhält Zustimmung für vier Lebenstipps: „Home office. Kabellose Kopfhörer. Fitnessstudio. Alleine reisen.“

Reddit-User schwört auf Therapie und „Zockerzeiten massiv reduzieren“

Ein weiterer User schwört auf „Therapie“ und erklärt: „Ich wusste eigentlich schon lange innerlich, dass ich aufgrund einiger Erlebnisse Hilfe brauche, jedoch war mein Wissen über Therapie/Mental Health geprägt von dummen Sprüchen aus meinem Umfeld: Zum Seelenklempner gehen nur Irre, ich war nicht im Krieg, kann daher nichts Traumatisches erlebt haben und verschwende nur die Zeit eines Fachmannes. Blödsinn.“ Weitere Tipps von ihm: „Zockerzeiten massiv reduzieren. Sport, regelmäßiger Schlaf und Mahlzeiten. Egoistisch sein. Wohnung sauber halten. Sich mit Mode beschäftigen.“

Jetzt Sie! Was ist Ihr „Life-Learning“, was empfehlen Sie jüngeren Menschen nach dem Motto „Hätte ich mal früher machen sollen!“ Schreiben Sie es uns in die Kommentare. (cgsc)

