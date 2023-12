Mann zeigt erstaunlichen Toiletten-Fund: „Die sind essbar“

Von: Kai Hartwig

Eine öffentliche Toilette sollte sauber sein. Ein Schnappschuss aus einem Klo offenbart ein eigenartiges Gewächs – das wohl zur Delikatesse taugt.

München – Den Gang auf die Toilette tritt jeder Menschen täglich mehrfach an. In Österreich wurde dieser für einen Hotel-Gast zum Schockerlebnis, als eine Schlange das Klo hochkrabbelte.

Ist man nicht daheim, muss eine öffentliche Toilette herhalten. Ob im Büro, einem Restaurant oder anderswo – „Hauptsache sauber“, dürfte vielen dabei durch den Kopf gehen. Eine TikTok-Challenge sorgte jüngst dafür, dass Schultoiletten völlig verwüstet hinterlassen wurde. Deutlich geordneter wirkte eine Toilette, die laut einem Reddit-User „irgendwo in Deutschland“ zu finden ist. Doch er machte dort einen erstaunlichen Fund.

Mann zeigt erstaunlichen Toiletten-Fund – graue Pilze sprießen aus dem Boden

In dem sozialen Netzwerk postete er ein Bild, dass er laut eigenen Angaben in einem mobilen Toilettenwagen aufgenommen hatte. Zu sehen sind Trennwände des Klowagens, in der Ecke davon ist ein besonderes Gebilde zu erkennen. Das scheint dort nicht wirklich hinzugehören. Bei genauerer Betrachtung wird deutlich: Mitten in dem Klo sprießen graue Pilze aus dem Boden.

Eher ungewöhnlich, denn der Boden des Klowagens ist offensichtlich aus Kunststoff. Nicht gerade der klassische Nährboden für Pilze – würde man meinen. Doch diese haben sich dort ihren Weg gebannt. Die Reaktionen der Reddit-User zu dem kuriosen Toiletten-Fund ließen nicht lange auf sich warten. Viele nahmen den Schnappschuss zum Anlass, ein paar derbe Klo-Scherze rauszuhauen.

„Die sind essbar“ – Austernseitlinge auf einer Toilette entdeckt

„Pisspilz“, kommentierte ein Nutzer nur kurz und knapp. Ein anderer erkannte in dem Klo-Gewächs die Pilzsorte Austernseitlinge. „Man erkennt die Bad-Austernseitlinge daran, dass sie wie kleine Hintern und Sitze aussehen“, witzelte er. „Das ist die deutsche Art der Dekoration“, meinte einer ironisch.

Dieses Gewächs entdeckte ein Reddit-User in einem mobilen Toilettenwagen. © Screenshot/Reddit.com

Viele Nutzer hatten kulinarische Tipps übrig. „Austernseitlinge. Guten Hunger“, wünschte einer. „Die sind essbar“, ergänzte ein anderer Nutzer. „Mach eine Suppe draus“ und „Einfach mal in die Pfanne damit“ waren weitere Empfehlungen, wie die Pilze noch von Nutzen sein könnten. „Schmeckt bestimmt Arsch geil“, entgegnete der Verfasser des Posts ironisch. In der Tat könnte einem der Hunger doch etwas vergehen, wenn man sich des Ortes bewusst ist, an dem die Pilze gewachsen sind.

Ob die Austernpilze letztlich gepflückt wurden und zur Grundlage einer leckeren Mahlzeit wurden, ist nicht überliefert. Ein ganz anderes Toiletten-Problem ergab sich kürzlich bei einem Discounter. Eine Lidl-Kundin durfte in einer Filiale nicht das Mitarbeiter-Klo benutzen – und machte sich am Ende in die Hose. Derweil musste eine Münchnerin aus einer U-Bahn-Toilette befreit werden. (kh)