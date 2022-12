Tinder-Fail oder ehrliche Haut? Chatverlauf wird im Netz verrissen: „Doktortitel in Narzissmus“

Von: Christoph Gschoßmann

Ein Tinder-Match brachte eine schnelle Erknenntnis hervor: Der Doktortitel war frei erfunden. © Reddit

Beim Onlinedating - wie im echten Leben - sollte man die Wahrheit sagen. In diesem Fall ist die Lügnerin immerhin ehrlich darüber, dass sie lügt.

München - Onlinedating und Ehrlichkeit - das ist ja so eine Sache. Um möglichst gut dazustehen für potenzielle Verehrer, nehmen es manche Menschen mit der Wahrheit auf ihren Profilen nicht ganz so genau. Ein Beispiel, das auf Reddit veröffentlicht wurde, zeigt, dass so mancher aber immerhin zu seinen Unwahrheiten steht - und sie sich schönredet.

Ein Chatverlauf eines Tinder-Matches ist auf einem Screenshot zu sehen. Nach dem üblichen „Wie geht‘s dir?“, kommt der Tinder-User „Jonathan“ auf das Profil seines Dates zu sprechen: „Du hast einen Doktortitel? In welchem Feld?“

Die Antwort von „Ember“ wiederum überrascht: „Ich habe eigentlich keinen, aber ich könnte einen haben. Ich bin einer dieser Menschen, die ein bisschen was über so ziemlich alles wissen. Meine Expertise erstreckt sich über Versicherungen, Finanzen, Metal-Musik und nordische Mythologie.“

Eine interessante Art, sich einen Doktortitel anzudichten, um sich als spannend darzustellen. Das finden auch zahlreiche Reddit-Nutzer - der Post wurde 2.800 Mal kommentiert und über 45.000 Mal upgevotet (Stand: 14. Dezember 2022, 11:04 Uhr).

„Ich bin kein Präsident, aber könnte es sein“

Die Kommentare zerreißen das Tinder-Match. „Ich habe auch einen Doktortitel in skandinavischer Mythologie, nachdem ich als Kind tausende Stunden ‚Age of Mythology‘ auf dem PC gespielt habe“, heißt es beispielsweise.

Oder: „Ich bin nicht in der NBA gedraftet worden, aber hätte ich können. Ich bin einer dieser Leute, die jeden Sport ein bisschen machen.“ Und in die Richtung geht es weiter: „Ich bin kein Präsident, aber könnte es sein. Ich bin einer dieser Menschen, die ein bisschen über Politik Bescheid wissen.“ Und ein anderer urteilt über die Tinder-Userin: „Ein Doktortitel in grandiosem Narzissmus.“

Ein Kommentator bringt die Sache auf den Punkt: „Einen Doktortitel zu haben, bedeutet nicht, ‚über alles ein bisschen zu wissen‘ - sondern ‚viel über ein ganz bestimmtes Thema zu wissen‘“. (cgsc)

