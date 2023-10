„Wildes Urinieren“: Eigenartiges Warn-Schild verwirrt User

Von: Victoria Krumbeck

Wildpinkeln ist verboten. Ein ungewöhnliches Schild macht darauf aufmerksam. Doch im Netz wurde der Hinweis unterschiedlich interpretiert.

München – Im Alltag begegnet einem schon mal die ein oder anderen Kuriosität. Allen voran Schilder haben ein großes Potenzial, für Verwunderungen zu sorgen. In den sozialen Medien lassen sich zahlreiche Posts finden, die Nutzer zu einer Diskussion bewegen. Getreu dem Motto „Jedes Schild hat seine Geschichte“ wundern sich Kunden auch über Hinweise im Supermarkt. Eine sogenannte Geschichte wird wohl auch das Schild haben, das ein User auf Reddit postete. Es soll deutlich machen: Hier darf nicht gepinkelt werden. Doch nicht alle User sehen das genauso.

Ungewöhnliches Pinkel-Schild: „Mit Rücken zur Kamera verboten?“

Wer in der Öffentlichkeit pinkelt, der begeht laut Bußgeldkatalog eine Ordnungswidrigkeit. Wer sich dennoch dazu entscheidet und erwischt wird, der muss mit einem Bußgeld zwischen 35 und 5000 Euro rechnen. Ein Hinweis-Schild an einem Gebäude machte diese Tatsache noch einmal deutlich. „Dieser Bereich wird Video überwacht! Wildes Urinieren wird zur Anzeige gebracht!“, steht darauf. Darüber erkennt man ein Männchen, das pinkelt. In der Ecke wurde eine Kamera abgebildet. Gepostet wurde das kuriose Schild am 8. Oktober auf Reddit.

Zusätzlich befindet sich auf dem Schild oben das gleiche Männchen in einem durchgestrichenen Kreis – dieser soll auf das Verbot hindeuten. Die Abbildung hinterließ bei einigen Reddit-Nutzern Unklarheiten. „Aus hygienischen Gründen wird diese Toilette videoüberwacht“, schrieb ein Nutzer in den Kommentaren. Ein User deutet den Hinweis anders als der Verfasser des Schildes wohl beabsichtigte: „Also für mich steht da: Wenn gepinkelt wird, dann nur in die Kamera. Mit Rücken zur Kamera verboten.“

Warnschild verbietet „wildes Urinieren“ – Reddit-User verwirrt

Ein anderer Nutzer machte die Reddit-Community darauf aufmerksam, dass der Hinweis sogar in einem Reim verfasst wurde. „Was ist mit gemäßigtem Urinieren?“, fragte sich ein weiterer User. „Ich bin rebellisch veranlagt und lese raus, dass du es darfst, wenn es nicht wild ist“, deutete ein Nutzer. „Schön zivilisiert und ordentlich“ zu pinkeln sei wohl auch in Ordnung, fügte ein weiterer hinzu.

Sollte es an dem gekennzeichneten Bereich dennoch zum Wildpinkeln kommen, hat ein Nutzer schon einen möglichen Entwurf für ein Anschreiben an die Polizei verfasst. „Guten Tag, liebe Polizei. Anbei sende ich Ihnen die Videoaufnahme des gestrig geschehenen Wild-Pinkel-Verbrechens. Bitte leiten Sie entsprechende Ermittlungen ein, um die Person zu identifizieren und in Gewahrsam zu nehmen“, lautete der Vorschlag. Lustige Schilder lassen sich weltweit finden. Ein Durchfall-Schild sorgte auf X (ehemals Twitter) für Lacher. (vk)