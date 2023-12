„Reparieren wäre zu einfach“: Zettel an Türklingel enthält gefährliche Bedienungsanleitung

Von: Kai Hartwig

Drucken Teilen

Mit Strom sollte man vorsichtig umgehen. An einer Hauswand fand sich nun ein Zettel, der einen Kabelsalat zur Türklingel machte – samt Bedienungsanleitung.

München – Ein Zettel-Aushang ist an Wohnhäusern keine Seltenheit. Oft sieht man ihn an der Eingangstür oder im Treppenhaus. Dabei reicht der Inhalt von Ankündigungen an die Nachbarschaft, Hinweisen an die Bewohner bis hin zu Beschwerden über das Verhalten einiger Nachbarn. Im Netz wurde nun der Schnappschuss eines laminierten Zettels veröffentlicht, der sich an einer Türklingel befand.

Zettel an Türklingel enthält gefährliche Bedienungsanleitung – „Für maximal eine Sekunde halten“

Was zunächst recht unspektakulär klingt, erwies sich bei genauerem Hinschauen aber als ziemlich ungewöhnlich. Ein Blick auf das Foto der Türklingel samt Hinweiszettel, das auf Reddit veröffentlicht wurde, zeigt: Das gute Stück wirkt ein wenig unfertig. Weshalb wohl auch der Zettel mit der Überschrift „Bedienung der Türklingel“ durchaus Sinn macht. Denn statt einer handelsüblichen Klingel ist nur ein Loch in einer Hausfassade zu erkennen, aus dem mehrere Kabel unterschiedlicher Farbe herausschauen.

Um den gewünschten Klingeleffekt zu erzielen, soll man also nur der Anleitung folgen. „Unteren weißen Draht mit dünner schwarzer Linie an roten Draht für maximal eine Sekunde halten“, beginnt die Anleitung. Und lässt eine eindringliche Warnung folgen: „Ja nicht länger, sonst brennt Spule durch!“ Und weiter: „Falls niemand kommt, eventuell wiederholen.“

Bedienung von unfertiger Türklingel auf eigene Gefahr – „Klingel reparieren wäre aber auch zu einfach“

Warum aber die durchaus wichtigen Sicherheitshinweise in kleinerer Schriftgröße erst am Ende des Textes auf dem Zettel stehen, erscheint dann doch etwas fragwürdig. „Blanker Draht ist stromführend 220 V, Vorsicht! Roten Draht nur an der Isolierung berühren“, wird dort gewarnt. Also nicht gerade ungefährlich, die eigenartige Türklingel zu bedienen. Das fanden auch einige User, die den Reddit-Beitrag kommentierten.

„Extra laminiert, wird also wohl länger so sein“, mutmaßte ein Nutzer. Und ergänzte ironisch: „Klingel reparieren wäre aber auch zu einfach.“ Ein weiterer meinte: „Würde ich tatsächlich gerne mal ausprobieren. Käme mir vor wie MacGyver beim Entschärfen einer Bombe.“

Möbel, Kühlschränke, Beleuchtung: Sieben Tipps, um in den eigenen vier Wänden Strom zu sparen Fotostrecke ansehen

Kabelsalat an Hauswand: „Speziell das Kleingedruckte der Staatsanwaltschaft zufaxen“

Einige User befanden, dass sie bei einer solchen Türklingel lieber klopfen würden. Einer scherzte: „Man kann den Zeugen Jehovas auch einfach freundlich sagen, dass man kein Interesse hat.“ Derweil empfahl ein anderer: „Im Falle eines Stromunfalls bitte den Aushang, speziell das Kleingedruckte, der Staatsanwaltschaft zufaxen. Danke.“

Diese „Türklingel“ sollte man wohl eher nicht benutzen – trotz Bedienungsanleitung. © Screenshot/Reddit.com

In der Tat könnten bei einem Unfall durchaus noch Konsequenzen zu befürchten sein. Auf der Homepage des Deutschen Prüfservice heißt es: „Im privaten Bereich sind es vor allem Steckdosen, Kabel und Lampen, also Stromschläge im 230V Bereich, wenn es zu einem Stromunfall kommt. Oft ist auch hier eines der Hauptprobleme, dass ‚Wartungs‘- oder Bastelarbeiten an Geräten vorgenommen werden, ohne die Stromzufuhr zu unterbrechen.“

Bleibt nur zu hoffen, dass durch die unfertige Türklingel niemand zu Schaden kommt. Unterdessen sorgte kürzlich auch ein Zettel-Aushang mit eigenartiger Formulierung für Wirbel. Und auch an der Kasse von Discounter Aldi wurde ein Aushang mit Verwunderung aufgenommen.