Giftige Riesenspinne in deutschem Supermarkt entdeckt – bereits zum zweiten Mal in dieser Woche

Von: Patrick Huljina

Die riesige Spinne ist in einem Glas gesichert worden. © Polizei Kleve / dpa

Am Montag fanden Mitarbeiter eines Discounters in Krefeld eine „handtellergroße Spinne“. Am Donnerstag wurde nun erneut eine riesige Spinne in einem Supermarkt entdeckt.

Rees - Bananen kommen in der Regel aus fernen Ländern in die Supermärkte. Neben der essbaren Frucht, die in Deutschland zu den beliebtesten zählt, verirren sich hin und wieder auch Tiere in die Transportboxen. Ein Supermarktmitarbeiter im nordrhein-westfälischen Rees entdeckte am Donnerstag (3. Februar) eine riesige Spinne. Für viele eine Horror-Vorstellung. Es ist bereits das zweite Mal in dieser Woche, dass ein solches Tier in einem deutschen Supermarkt entdeckt wurde.

Rees: Giftige Riesenspinne in deutschem Supermarkt entdeckt

Ein Angestellter des Supermarktes in Rees hatte die große exotische Spinne zunächst in einer Bananenbox aus Übersee entdeckt. „Mit Hilfe der hinzugerufenen Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurde das Tier von dem Mitarbeiter in einem Glas gesichert und so an einer weiteren Erkundungstour durch den Markt gehindert“, hieß es in einer Pressemitteilung.

Die Feuerwehr sicherte das Glas bis zum Eintreffen eines Experten aus dem Terra Zoo in Rheinberg, der die Spinne mitnahm. Er identifizierte das Tier als Warmhaus-Riesenkrabbenspinne. Ein Biss sei zwar giftig, aber nicht tödlich.

Krefeld: „Handtellergroße Spinne“ in Discounter gefunden

Einen ähnlichen Vorfall gab es bereits am Montagabend (31. Januar) im rund 70 Kilometer von Rees entfernten Krefeld. Eine „handtellergroße Spinne“ tauchte in einer Bananenkiste aus der Dominikanischen Republik bei einem Lebensmitteldiscounter auf und löste einen Feuerwehreinsatz aus.

Bei dem Tier handelte es sich ebenfalls um eine Warmhaus-Riesenkrabbenspinne. Diese Spinnen sind im südamerikanischen Raum verbreitet. Ein Fachmann der Feuerwehr lockte die Spinne in Krefeld in eine Transportbox. Das Tier wurde anschließend einem Tierrettungsdienst übergeben.

Im Jahr 2020 wurde in einem Supermarkt im Harz die giftigste Spinne der Welt entdeckt. Zum Jahreswechsel musste eine Filiale sogar aufgrund eines Spinnen-Vorfalls schließen. Einem hartnäckigen Gerücht zufolge essen Menschen im Schlaf bis zu acht der Krabbeltiere pro Jahr. Stimmt das? (ph mit dpa)