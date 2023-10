Reformationstag am 31. Oktober: Wo ist an Halloween ein Feiertag?

Von: Marcel Guboff

Teilen

Am 31. Oktober ist Reformationstag. An dem Tag, an dem auch Halloween gefeiert wird, haben aber nicht alle Menschen frei, sondern nur die in bestimmten Bundesländern.

Hamm - Es ist ein Brauch, der seinen Ursprung in Irland hat. Doch auch in Deutschland findet Halloween immer mehr Begeisterte. Kinder verkleiden sich, ziehen durch die Nachbarschaft – und hoffen auf „Süßes“, ansonsten gibt es „Saures“. Und Erwachsene nutzen die Gelegenheit am 31. Oktober gerne, um sich abends zu Grusel-Partys zu verabreden.

Am 31. Oktober ist Halloween – Reformationstag in evangelischen Bundesländern ein Feiertag

Halloween findet am Tag vor Allerheiligen statt, das in vielen Bundesländern ein Feiertag ist. Halloween selbst ist jedoch selbstredend kein Feiertag. Und dennoch haben viele Menschen in Deutschland an diesem Tag frei. Denn am 31. Oktober ist auch Reformationstag. Dabei handelt es sich um den Gedenktag der Reformation und wird von evangelischen Christen in Deutschland wie auch in Österreich am 31. Oktober im Gedenken an den Reformations-Beginn der Kirche durch Martin Luther anno 1517 gefeiert.

Das wiederum bedeutet: In allen „nicht-katholischen“ Bundesländern ist der 31. Oktober anlässlich des Reformationstages – nicht wegen Halloween – ein Feiertag, wie wa.de berichtet. Dazu zählen:

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Niedersachsen

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

In diesen Ländern haben die Schülerinnen und Schüler also schulfrei, Geschäfte bleiben geschlossen. In den Genuss von zwei freien Tagen am Stück kommen sie aber nicht. Denn für sie ist Allerheiligen am 1. November dagegen kein Feiertag – das gilt nur in den „katholischen Bundesländern“ wie etwa NRW und Bayern.

Am 31. Oktober ist nicht nur Reformationstag, sondern auch Halloween

Weil am 31. Oktober eben auch Halloween ist, gibt es viele Specials und Events, unter anderem in Freizeitparks. So bietet etwa das Zoom in Gelsenkirchen eine Feuershow und Gruselspaß. In den Niederlanden haben derweil Halloween-Fans im Freizeitpark Toverland selbst in der Hand, wie gruselig es wird.