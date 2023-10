„Nur Kartenzahlung akzeptiert, Trinkgeld bitte in bar“: Kunde verärgert über wirre Restaurant-Regel

Von: Sebastian Richter

Teilen

Karte für die Rechnung, Bargeld für das Trinkgeld? Mit dieser kuriosen Regelung sorgt ein Restaurant aus Potsdam im Internet für Ärger.

Potsdam – Das baldige Ende des Bargeldes wird häufig prognostiziert. Tatsächlich nutzen immer mehr Menschen die bequeme Kartenzahlung oder weichen ganz darauf aus, die Rechnung an der Supermarktkasse oder im Restaurant mit dem Handy zu begleichen. Eine etwas wirre Notiz in einem Restaurant sorgt nun für Verwirrung.

Geteilt wurde ein Foto des Aushangs aus einem Restaurant irgendwo in Potsdam auf X (ehemals Twitter). „Wir akzeptieren nur Kartenzahlung. Kein Bargeld“, ist darauf zu lesen. So weit, so normal. Viele Bars und Restaurants steigen allmählich auf ausschließlich elektronische Bezahlung um, in anderen Ländern ist das bereits der Standard.

Kurioses Schild in Potsdamer Restaurant: Kein Bargeld, außer für Trinkgeld?

Das Ungewöhnliche allerdings: Trinkgelder sollen eben nicht mit Karte bezahlt werden, sondern ausschließlich in bar. Also müssen Kunden und Gäste beides bereithalten.

Aus dem Tweet wird nicht deutlich, um welche Gaststätte es sich handelt. Der Autor des Tweets möchte darüber auch keine Auskunft geben, weil er „keinen Shitstorm auslösen“ möchte. Für viele Kommentatoren bei X ist die Konsequenz aus dem dreisten Aushang allerdings eindeutig: „Dann gibt es eben auch kein Trinkgeld“, ist so und in verschiedenen Variationen zu lesen. Am Ende leiden also offenbar die Angestellten unter der Entscheidung des Besitzers. Die Hoffnung auf eine bestimmte Höhe des Trinkgeldes (“10% wären nett“) wirkt da schon fast zynisch, wenn in der Konsequenz viele gar keinen Bonus für das Personal geben wollen.

In einem Restaurant in Potsdam soll die Rechnung mit Karte gezahlt werden – die Trinkgelder allerdings ausschließlich in bar. © Screenshot X/Lovis_Lex

Trinkgeld nur in bar? „Das riecht doch nach Schwarzgeld“

Warum sich der Betreiber oder die Betreiberin zu diesem kuriosen Schritt entschieden hat, lässt sich also nicht auflösen. Die Nutzerinnen und Nutzer bei X haben allerdings eine klare Vermutung – und die führt in die Welt der Geldwäsche. „Das riecht doch nach Schwarzgeld“, schreibt der Verfasser des Tweets. Auch andere Kommentatoren sehen illegale Machenschaften am Werk: „Man kann sich nicht einfacher das Finanzamt ins Haus holen“, warnt ein Kommentator. „Tip, aber in Bar? Ist das nicht schon Steuerhinterziehung?“, fragt ein anderer.

Illegal ist dieses Vorgehen tatsächlich zunächst nicht. (spr)

Insgesamt befindet sich die Gastro-Branche in einer schwierigen Situation. Während der Corona-Pandemie wurde der Mehrwertsteuersatz gesenkt. Jetzt soll zu den 19 Prozent zurückgekehrt werden – für viele Betriebe würde die Erhöhung das Aus bedeuten.