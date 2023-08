„Führt zum Tod von Tieren“: Italien-Bürgermeister greift gegen Ballon-„Trend“ durch

Von: Richard Strobl

In Italien sorgen verschiedenste Regeln oft für Verwirrung bei Urlaubern. Nun hat ein Bürgermeister gegen einen Ballon-„Trend“ durchgegriffen.

Olbia – Kristallklares Wasser, weißer Sandstrand, eindrucksvolle Küstenlandschaften und romantisch-verträumte Altstädtchen. Genau diese Mischung lockt jedes Jahr Tausende Touristen nach Sardinien. Doch auch auf der italienischen Insel gibt es einige Regeln zu befolgen. Nun kam eine neue hinzu.

Im italienischen Olbia auf Sardinien dürfen bei Events keine Luftballons mehr freigelassen werden. (Symbolbild-Collage) © IMAGO / Jürgen Held // USA TODAY Network

„Der Trend verbreitet sich immer weiter“, gibt Settimo Nizzi, Bürgermeister von Olbia gegenüber der Ansa an. Gemeint ist damit, dass in den vergangenen Jahren zunehmend große Mengen an Luftballons oder ähnlichen fliegenden Gegenständen bei Partys und Veranstaltungen in die Luft entlassen wurden. Doch das führt zunehmend zu Problemen. Dagegen geht der Bürgermeister jetzt vor.

Italien-Trend: Olbia-Bürgermeister greift gegen Luftballons durch

Im gesamten Stadtgebiet ist deshalb die Freisetzung von Luftballons, chinesischen Laternen und ähnlichen Geräten bei „öffentlichen Veranstaltungen, Partys, Jubiläen oder öffentlichen und privaten Veranstaltungen, einschließlich Sport“ verboten. Mit der Verordnung will man vor allem die Umwelt schützen.

Luftballon-Trend in Italien: „Führt zum Tod von Tieren“

„Dutzende mit Helium aufgeblasene Ballons fliegen, deren Plastik sich dann in der Umwelt verteilt und in vielen Fällen im Meer landet“, so Nizzi. Das habe enorme schädliche Folgen, gibt er zu bedenken. „Rückstände von Plastik, Gummi und anderen ähnlichen Materialien verursachen Umweltschäden und können beim Verschlucken auch zum Tod von Tieren, insbesondere von Meerestieren, führen“, so der Bürgermeister. Er hofft auf das Verständnis der Mitbürger und Bewohner der Stadt im Norden Sardiniens.

Für Urlauber, die einzelne Luftballons für Kinder kaufen, scheint die Regel vorerst nicht zu gelten. Vielmehr will man gegen das massenhafte Steigen-Lassen von Ballons bei Events vorgehen.

Vorsichtig müssen Urlauber auf der Italien-Insel allerdings bei anderen Tätigkeiten sein. Sand an den Füßen vom Strand mitnehmen, kann auf Sardinien etwa teuer werden.