„Extremste Temperaturen für diese Jahreszeit“: Deutschland gerät ins Wetterchaos

Von: Teresa Toth

Deutschland erlebt im Oktober eine Wetterachterbahn. Während der Sommer sich noch nicht verabschieden will, kündigt sich in anderen Regionen der Herbst an.

München – Deutschland sollte sich auf drastische Wetterunterschiede einstellen. Nachdem im September bereits Höchsttemperaturen gemessen wurden – ein Fachmann bezeichnete dies als „Wärmewelle mit historischem Ausmaß“ – scheint der Sommer auch im Oktober noch nicht vollständig weichen zu wollen. Während in einigen Gebieten die Temperaturen deutlich über 20 Grad steigen sollen, macht sich in anderen Regionen bereits der Herbst bemerkbar. Temperaturen unter 20 Grad, Regen und Wind signalisieren hier das Ende des Altweibersommers.

Unberechenbares Oktoberwetter in Deutschland: Von kühlen 16 Grad bis sonnigen 25 Grad

Bereits am Samstag (7. Oktober) wird das verrückte Wettergeschehen spürbar: Im Norden und Nordosten überwiegen noch Wolken und kühlere Temperaturen bis höchstens 16 Grad, so die Vorhersage des Wetterportals Wetter.de. Es könnte auch ein starker Wind mit stürmischen Böen auftreten. Im Gegensatz dazu ist es im Süden und Südwesten deutlich angenehmer, mit viel Sonnenschein und Temperaturen bis zu 25 Grad.

Die Wetterkontraste werden am Sonntag (8. Oktober) noch ausgeprägter: Im Südwesten des Landes könnten dann Temperaturen bis zu 26 Grad erreicht werden, während in der Landesmitte Wolken aufkommen und im Osten für Niederschläge sorgen. Im Norden werden maximal 14 Grad erwartet. Auch hier sind vereinzelte Regenschauer nicht auszuschließen. Laut Kathy Schrey, Wetterexpertin von wetter.net, bleibt es jedoch größtenteils trocken.

Sonnenschein und sommerliche Temperaturen oder nasses Herbstwetter mit Sturmböen und Gewittern? Der Oktober hält beides bereit. © Montage: dpa/Franziska Spiecker

Extremste Temperaturen für Oktober in Deutschland: Bis zu 28 Grad im Süden

Jedoch kann sich zumindest vorübergehend auch der Norden auf einen sonnigen Oktober einstellen. Obwohl das Wetter am Montag (9. Oktober) und Dienstag (10. Oktober) unbeständig bleibt, sind im Norden am Mittwoch (11. Oktober) Temperaturen von 20 Grad und darüber hinaus zu erwarten. Im Süden steigen sie sogar auf sommerliche 28 Grad. „Es werden extremste Temperaturen für diese Jahreszeit“, so ein Wetterfachmann von Wetter.de.

Tag, Datum Höchstwerte Samstag, 7. Oktober 2023 zwischen 16 und 25 Grad Sonntag, 8. Oktober 2023 zwischen 16 und 26 Grad Montag, 9. Oktober 2023 zwischen 14 und 27 Grad Dienstag, 10. Oktober 2023 zwischen 14 und 28 Grad Mittwoch, 11. Oktober 2023 zwischen 20 und 28 Grad Donnerstag, 12. Oktober 2023 zwischen 16 und 26 Grad Freitag, 13. Oktober 2023 zwischen 15 und 22 Grad Quellen: Wetter.net und Der Deutscher Wetterdienst (DWD)

Herbst löst Sommer ab: Ungemütliches Wetter mit Schauer und Sturm im Anmarsch

Ab Donnerstag (12. Oktober) scheint jedoch der Herbst den Sommer endgültig zu verdrängen. Die Temperaturen fallen und es drohen Regen, Sturm und Gewitter. Auch die Darstellungen des GFS (Global Forecast System), dem weltweiten Wetterprognosemodell des US-Wetterdienstes, machen klar: Der verbleibende Oktober wird feucht. Bei der Prognose existiere allerdings noch „wirklich große Unsicherheiten“, betont der Experte von Wetter.de.

Andernorts hielt das Wetter der letzten Wochen neben spätsommerlicher Wärme schon Schnee bereit. In Österreich gab es den ersten Winter-Einbruch.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Teresa Toth sorgfältig überprüft.