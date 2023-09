Österreichs größter See vor dem Austrocknen – Wasser-Behörde will Donau umleiten

Von: Robin Dittrich

Der Wasserstand des Neusiedler Sees hängt zu rund 80 Prozent vom Regen ab, doch dieser reicht nicht. Vor dem Austrocknen soll ihn die Donau bewahren.

Neusiedl am See – Problematisch beim Neusiedler See ist, dass der Regen vor allem im Winter immer geringer ausfällt, wodurch der See langsam austrocknet. Helfen soll Wasser aus der Donau, das in Österreichs größten See geleitet wird.

Das Austrocknen des Neusiedler Sees soll verhindert werden – die Donau soll helfen

Das Wasser aus der Donau soll über eine 40 Kilometer lange Leitung in den Neusiedler See an der österreich-ungarischen Grenze gelangen. „Wir wollen mit allen Mitteln verhindern, dass der See austrocknet“, sagte Christian Sailer vom Wasserreferat des Burgenlands. Der Pegel des Neusiedler Sees hängt zu 80 Prozent vom Regenwasser ab. Der Pegel des 36 Kilometer langen und 14 Kilometer breiten See sinkt bei anhaltender Trockenphasen deshalb immer weiter. Währenddessen werden einige Regionen Österreichs von Hochwasser heimgesucht.

Mit dem Umleiten der Donau in den Neusiedler See soll die Bedeutung des Niederschlags für den Pegel auf 70 Prozent sinken. Die Pläne dazu stehen zwar im Raum, sind aber noch keine beschlossene Sache, weil die Naturverträglichkeitsprüfung aussteht. Umweltschützer befürchten, dass durch das Fremdwasser eine zusätzliche Schlamm- und Algenbildung in dem See entsteht. Das könnte den rund 13.000 alten See stark verunreinigen.

Wie schlimm steht es um Österreichs größten See wirklich?

Für Christian Sailer ist „der aktuelle Zustand des Neusiedler Sees zufriedenstellend.“ An den meisten Stellen ist dieser über einen Meter tief, also noch einige Zentimeter mehr als im Sommer 2022, als Niederschläge in dem Gebiet rar waren. Dort verbreiteten viele Zeitungen Fotos von einem ausgetrockneten See. Patrik Hierner von Tourismus Burgenland sagte, dass das „nur Momentaufnahmen waren. Durch den beständigen Wind wurde das Wasser zeitweise verdrängt, ist aber bald wieder zurückgeflossen.“

Durch den Einfluss von Frischwasser aus der Donau würde ein Phänomen wohl verhindert werden. Der Neusiedler See trocknet immer wieder aus, „ungefähr einmal pro 100 Jahren, zuletzt von 1865 bis 1871“, wie Patrik Hierner sagte – das würde dann wohl nicht mehr passieren. Für viele Touristen sei laut des Tourismus-Experten wichtig, dass der See stetig mit Wasser befüllt ist. Das Besondere ist nämlich, dass inmitten der gewaltigen Fläche des Neusiedler Sees fast überall gestanden werden kann. Auch der Wasserstand des Gardasees sinkt immer weiter – Experten sind in Sorge. (rd mit dpa)