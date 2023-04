„Die Leute wissen, die machen einfach Terror“: Reinhold Messner gegen Straßenblockaden von Klima-Klebern

Letzte Generation

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marcel Prigge schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Reinhold Messner und Arved Fuchs setzen sich leidenschaftlich für die Umwelt ein. Doch manche Formen des Klimaprotests gehen ihnen zu weit.

Bozen/Bad Bramstedt – Der Extrembergsteiger und Autor Reinhold Messner lehnt die Blockade von Straßen durch Festkleben von Aktivisten als Mittel des Klimaprotests ab. „Das macht gegenteilige Emotionen bei den Menschen“, sagte Messner. Der Museumsgründer und frühere Europaabgeordnete liegt damit auf einer Linie mit dem schleswig-holsteinischen Polarforscher und Autor Arved Fuchs, der sich bereits im Januar kritisch zu solchen Aktionen der Klima-Kleber geäußert hatte. Beide hatten 1989/90 gemeinsam als erste Menschen die Antarktis zu Fuß durchquert.

Reinhold Messner gegen Straßenblockaden von Klimaaktivisten: „Die Leute wissen, die machen einfach Terror“

Die Leute glauben nach Messners Überzeugung nicht, dass die Menschen, die sich auf Straßen festkleben, aufklären wollen. „Die Leute wissen, die machen einfach Terror.“ Wer auf der Straße blockiert werde und durch solche Klimakleber Termine verpasse, der sage nicht, es sei notwendig, etwas zu verändern. „Dann sage ich, bitte lasst mich endlich in Frieden mit euren Formen des Protestes.“

+ Design ohne Titel (24).jpg © Rolf Vennenbernd/dpa/Sebastian Peters

Auch aus Messners Sicht ist etwas anderes nötig: „Wir müssen mit der Wissenschaft und mit Erzählungen zu den Leuten kommen, um sie so weit zu bringen, dass sie dazu beitragen, die Erderwärmung zu bremsen und aufzuhalten.“

Fuchs hatte gesagt, er finde es nicht gut, dass Kunstwerke beschmiert werden. „Ich finde es auch nicht gut, sich festzukleben. Aber ich kann den Zorn der jungen Leute verstehen.“ Sie hätten das Gefühl, ihnen werde nicht zugehört, sagte der 69-Jährige. Messner und Fuchs setzen sich in Vorträgen und mit Büchern seit Jahrzehnten für den Schutz der Umwelt und des Klimas ein. Derweil bekommen Klima-Kleber nun in manchen Bundesländern von der Polizei die Einsatzkosten in Rechnung gestellt. (Mit Material der dpa)

Rubriklistenbild: © Rolf Vennenbernd/dpa/Sebastian Peters