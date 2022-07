Kurz vor Bayerns Sommerferien: Eingeweihte Mega-Brücke sorgt für massive Zeitersparnis für Urlauber

Von: Kai Hartwig

Teilen

Die Sommerferien 2022 starten in Bayern am Freitag (29. Juli). Wer sich dann in Richtung Kroatien in den Urlaub begibt, darf sich schon jetzt freuen.

München – Am Freitag (29. Juli) starten in Bayern die Sommerferien. Einige Ferienziele sollte man wegen der Waldbrände eher meiden. Für alle, die ihren Urlaub in Dubrovnik verbringen wollen, gibt es aber gute Neuigkeiten. Kroatien hat am Dienstag (26. Juli) die etwa zweieinhalb Kilometer lange Peljesac-Brücke feierlich eröffnet. Das 418 Millionen Euro teure Bauwerk verbindet die südliche Adriaküste, an der auch Dubrovnik liegt, mit dem restlichen Land.

Peljesac-Brücke: „Kroatischen Traum verwirklicht“ – auch Urlauber profitieren bei der Anreise

„Wir haben den kroatischen Traum verwirklicht“, zeigte sich der kroatische Premierminister Andrej Plenkovic während der Einweihungsfeier der Peljesac-Brücke euphorisch. Der Bau hatte 2007 begonnen, finanziert wurde er auch mit Geldern aus der Europäischen Union (EU) und China.

Die Peljesac-Brücke in Kroatien wurde feierlich eröffnet. © dpa

Auch bei Dubrovnik-Touristen dürfte die Freude groß sein. Künftig müssen sie nicht mit ihren Autos nicht mehr zwei Grenzübergänge zwischen dem EU-Land Kroatien und dem Nicht-EU-Mitglied Bosnien durchqueren, wenn sie die „Perle der Adria“ ansteuern. Und auch der kroatische Personen- und Güterverkehr profitiert von der neuen Brücke.

Bisher waren in Kroatien das dalmatinische Festland und die Halbinsel Peljesac landschaftlich voneinander getrennt. Ein 22 Kilometer langer Küstenstreifen, der zu Bosnien-Herzegowina gehört, lag zwischen den beiden Landesteilen. Das erschwerte die Anreise für Deutsche auch beim Kroatien-Urlaub.

Peljesac-Brücke in Kroatien: Bau wurde zwischendurch gestoppt – Bosnien befürchtete Einschränkungen

Allerdings lief das Projekt während seiner 15-jährigen Bauzeit nicht immer reibungslos ab. Fünf Jahre nach Baubeginn mussten die Arbeiten aufgrund fehlender Gelder unterbrochen werden. Doch durch den EU-Beitritt Kroatiens 2013 kam wieder Bewegung in den begonnenen Bau der Peljesac-Brücke. Dank der EU-Subventionen von 357 Millionen Euro im Jahr 2017 konnte es weitergehen, die europäische Staatengemeinschaft stemmte damit 85 Prozent der Baukosten.

Gut versorgt unterwegs: Das gehört in die Reiseapotheke Fotostrecke ansehen

Ein Jahr später bekam das chinesische Staatsunternehmen China Road and Bridge Corporation (CRBC) den Auftrag für den Bau. CRBC setzte sich bei einer Ausschreibung gegen mehrere europäische Konkurrenten durch. Es war das erste Mal, dass ein chinesisches Unternehmen an einem größeren Infrastrukturprojekt in Kroatien maßgeblich beteiligt war.

Jedoch regte sich während der Bauarbeiten zur Peljesac-Brücke auch Widerstand aus dem Nachbarstaat Bosnien-Herzegowina. Die dortigen Behörden beschwerten sich, dass durch die Brücke der Zugang zum Meer für große Schiffe erschwert würde, die aus oder nach Bosnien-Herzegowina kommen. Kroatien reagierte und beschloss, die Brücke höher als zuvor geplant bauen zu lassen. (kh)