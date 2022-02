Paket kommt nach 52 Tagen zurück - DHL-Kunde verärgert: „Da muss ein Weltmeister am Werk gewesen sein“

Von: Momir Takac

Eine DHL-Mitarbeiterin liefert Pakete aus. © Monika Skolimowska

Ein Mann gibt weit vor Weihnachten in einer DHL-Geschäftsstelle ein Paket auf. Statt in Spanien, kommt es nach fast zwei Monaten wieder bei ihm zu Hause an.

Kerpen - Dass es bei Deutscher Post und DHL bei der Zustellung ab und an hakt, ist bekannt. Das Netz ist voll mit kuriosen Meldungen. So weigerte sich etwa ein Bote, ein Paket an einem Ablageort abzuliefern. Dessen eigentümliche Begründung war für viele offensichtlich nachvollziehbar.

Oftmals kommen Sendungen zurück, manchmal aber auch viel zu spät oder gar nicht beim Empfänger an. Bei Rückläufern zeugen zahlreiche Aufkleber von einer Irrfahrt durch die Verteilzentren.

DHL-Paket schlägt auf dem Weg nach Spanien plötzlich seltsamen Weg ein

Genau so einen Fall hat jetzt ein DHL-Kunde aus Kerpen erlebt. Doch für ihn war die Angelegenheit alles andere als amüsant. Er ärgerte sich maßlos, dass sein vor Weihnachten abgegebenes Paket nach 52 Tagen wieder bei ihm ankam. Seine ganz persönliche Geschichte erzählte René Börsch jetzt dem Kölner Express.

Alles begann demnach am 13. Dezember 2021 in einer Kerpener DHL-Geschäftsstelle. Weihnachten stand vor der Tür, und Börsch gab zu diesem Anlass ein Paket für seine Familie im spanischen Gijon auf. Angesichts elf Tagen Zeit für die Zustellung war er entspannt.

DHL-Paket auf großer Irrfahrt: Nach 52 Tagen kam es zurück zum Absender

Zunächst lief auch alles glatt. Der Sendungsverfolgung konnte er entnehmen, dass das Paket über Köln in einem Verteilzentrum in Lahr landete. Von dort ging es nach Barcelona. Dann wurde es sonderbar. Auf dem Weg an die Biskaya bog das Paket nach Portugal ab. In Coimbra wurde es sogar schon in ein Zustellfahrzeug geladen. Skurril, weil unbeschriftet, war auch die DHL-Benachrichtigung einer anderen Kundin.

Als Börsch am 29. Dezember dies in der Sendungsverfolgung las, entschloss er sich, bei der DHL nachzuhaken. „Man sagte mir, dass ein Fehler unterlaufen sei, das Paket aber nun in ein Verteilzentrum nach Spanien geschickt wird und dann von dort aus an den Empfänger zugestellt wird“, sagte Börsch EXPRESS.de.

„Da muss ein Weltmeister am Werk gewesen sein“: Kunde ärgert sich über DHL

Doch nichts da. Am 25. Januar 2022 war das Paket wieder in Barcelona, eine Woche später wieder bei ihm zu Hause in Kerpen. Börsch ist verärgert: „Da muss ein Weltmeister am Werk gewesen sein. Die Anschrift war absolut leserlich geschrieben. Daran kann es nicht gelegen haben.“

Was der Grund für die Irrfahrt des Päckchens war, konnte bislang nicht geklärt werden. Auch auf Nachfrage von EXPRESS.de wurden seitens DHL keine individuellen Gründe genannt.

Wenigstens bekommt Börsch die Kosten - 17,99 Euro für das Paket plus zehn Euro für den Rückversand - erstattet. Die Weihnachtsgeschenke will er seiner Familie nun bei einem Besuch im Juli persönlich überreichen. Einem DHL-Paketboten ist bei einer Benachrichtigung eine lustige Panne unterlaufen. Über das Missgeschick eines anderen DHL-Boten amüsierte sich das Netz köstlich.