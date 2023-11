Behörden rufen Epidemie in deutschem Nachbarland aus: Worauf Urlauber achten sollten

Von: Karolin Schäfer

Drucken Teilen

In einem deutschen Nachbarland häufen sich seit Monaten die Fälle von Keuchhusten. Besonders Kinder und Jugendliche sind betroffen. Was Reisende wissen müssen.

München/Kopenhagen – Wer in den kommenden Tagen und Wochen eine Reise nach Dänemark plant, sollte besonders behutsam sein. Dort treten derzeit vermehrt Fälle von Keuchhusten (Pertussis) auf. Die Atemwegserkrankung gilt als hochansteckend.

Keuchhusten-Infektionen in Dänemark besonders bei Jugendlichen hoch

Die Infektionszahlen seien bereits seit Mai stark gestiegen, gab das Centrum für Reisemedizin (CRM) in einer Mitteilung bekannt. Besonders betroffen sei die bei Urlaubern beliebte Ostseeinsel Fünen. In der Regel werden in Dänemark pro Monat etwa 80 bis 100 Keuchhusten-Infektionen gemeldet. Im Oktober lag die Zahl der gemeldeten Fälle jedoch bei 1131. Allein in der Woche vom 13. bis zum 19. November wurden 349 Fälle registriert.

Reiseapotheke: Das sollten Sie für den Urlaub einpacken Fotostrecke ansehen

Von dem aktuellen Ausbruch seien überwiegend Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 19 Jahren betroffen. „Das deutet darauf hin, dass besonders die Auffrischimpfungen oft ausgelassen wurden“, sagte Professor Tomas Jelinek, wissenschaftlicher Leiter des CRM. Zwar gehöre die Pertussisimpfung wie in Deutschland auch in Dänemark zu den Standardimpfungen. Das reiche jedoch nicht aus, um solche Ausbrüche völlig zu verhindern. „Denn weder Impfung noch durchgemachte Erkrankung vermitteln einen lebenslangen Schutz vor erneuter Infektion“, heißt es weiter.

Hunderte Keuchhusten-Fälle für Dänemark: Diese Symptome sind möglich

Doch was ist eigentlich Keuchhusten? Die Atemwegserkrankung wird von Bakterien verursacht. Nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ist Keuchhusten hochansteckend und wird mittels Tröpfcheninfektion übertragen. Die Bakterien bilden bei einer Infektion Giftstoffe, die die Schleimhäute der Atemwege schädigen. Besonders gefährdet sind Säuglinge, die noch keinen Impfschutz haben.

Diese Symptome treten laut BZgA bei Keuchhusten auf:

Phase 1: Erkältungsbeschwerden mit Schnupfen, Husten und Schwächegefühl

Phase 2: Langwieriger, trockener Husten; Herauswürgen von zähem Schleim und anschließendem Erbrechen; Appetit- und Schlaflosigkeit

Phase 3: Hustenattacken klingen ab; kalte Luft, körperliche Anstrengung oder Zigarettenrauch können aber noch nach Monaten Reizhusten auslösen

Keuchhusten-Ausbruch in Dänemark: Behörden rufen Epidemie aus

Dabei ist die aktuelle Situation nicht die erste für Dänemark. Nach Angaben des Statens Serum Instituts (SSI), das für die Prävention und Behandlung von Infektionskrankheiten verantwortlich ist, treten solche Keuchhusten-Ausbrüche alle drei bis fünf Jahre auf. Die jüngste Epidemie ereignete sich in den Jahren 2019/2020.

Auf der Ostseeinsel Fünen wurden zahlreiche Keuchhusten-Fälle gemeldet. © Jstuij/imago

Anfang September stufte das SSI den Keuchhusten-Ausbruch in Dänemark als Epidemie ein. Laut Deutschem Rotem Kreuz wird von einer Epidemie gesprochen, wenn sich eine ansteckende Krankheit schnell regional ausbreitet und zu einer „überdurchschnittlich großen Zahl von Erkrankten“ führt. Anzeichen dafür, dass die Epidemie bald nachlässt, gebe es laut SSI derzeit aber nicht.

Keuchhusten-Ausbruch in Dänemark: Worauf Urlauber jetzt achten sollten

Grundsätzlich können Urlauber jederzeit von einer Reise zurücktreten. In einigen Fällen können Reiseveranstalter dann aber auch eine Entschädigung fordern. Dabei spielt vor allem der zeitliche Abstand zwischen der Stornierung und dem Reisebeginn eine Rolle. Je früher Sie von Ihrem Urlaub zurücktreten, desto geringer sind die Kosten. Kostenlos lässt sich laut Finanztip eine Pauschalreise nur stornieren, wenn schwerwiegende Gründe vorliegen und gebuchte Leistungen nicht in Anspruch genommen werden können. Eine Warnung für Dänemark vom Auswärtigen Amt gibt es jedoch nicht.

Wer eine Reise nach Dänemark plant und diese nicht stornieren möchte, sollte in jedem Fall auf einen entsprechenden Keuchhusten-Impfschutz achten. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine Grundimmunisierung im ersten Lebensjahr. Eine erste Auffrischung sollte im Vorschulalter folgen, eine zweite im Jugendalter. Erwachsenen hingegen wird eine einmalige Impfung mit der nächsten Tetanus- und Diphtherie-Auffrischung empfohlen. In China bereitet sich dagegen derzeit eine mysteriöse Lungenkrankheit aus. (kas/dpa)

Transparenzhinweis: In einer vorherigen Version des Artikels wurde in Zusammenhang mit der Infektionswelle in Dänemark von einer Reisewarnung berichtet. Eine solche Warnung besteht derzeit aber nicht.