Beunruhigender Vorfall nahe der deutschen Grenze: Braunbär jagt Reiterin durch den Wald

Von: Johannes Welte

Teilen

Lange Zeit war es in Österreich und Bayern ruhig um die Bären geworden. Nun kam es zu einem Zwischenfall bei Kufstein, bei dem eine Reiterin verfolgt wurde; nicht die einzige Sichtung.

Kufstein - Schreckmoment für eine Reitsportlerin aus dem Tiroler Ort Breitenbach am Inn westlich von Kufstein: Sie ist beim Ausritt am Donnerstag am Berglsteinersee einem Bären begegnet. „Ihr Pferd ist stehengeblieben und hat in eine Richtung gestarrt. Dort hat die Reiterin dann einen Bären im Unterholz gesehen“, berichtet der Breitenbacher Vizebürgermeister Adi Moser dem ORF.

Nahe bayerischer Grenze: Bär richtete sich vor Reiterin auf – und verfolgt sie

Dann habe die Reiterin dann einen Bären im Unterholz gesehen. „Der Bär hat sich aufgerichtet und kurz gefaucht. Die Reiterin hat ihr Pferd angetrieben und ist davongeritten“, so Moser weiter. Und dann das Schockierende: „Der Bär hat sie dann noch kurz verfolgt.“ Die Frau habe aber davon reiten können.

Ein Braunbär hat bei Kufstein eine Reiterin überrascht. (Symbolfoto) © WildMedia via imago-images.de

Ihre Schilderung sei sehr glaubwürdig, betonte Moser. Es sei nicht von der Hand zu weisen, dass es in der Region Bären gebe. „Für einzelne Personen ist so eine Sichtung natürlich ein Riesenschreck.“ Breiteten sich die Bären aber noch weiter aus, stelle das eine Gefahr für die Landwirtschaft dar, die dann so nicht mehr stattfinden kann, wenn es vermehrt Nutztierrisse gäbe, so Moser.

Vorfall mit Reiterin nicht der einzige in jüngerer Vergangenheit: Bär nähert sich wohl deutschen Grenze

Zwei Tage später beobachtete am Samstag ein Wanderer etwa 15 Kilometer weiter östlich wieder einen Bären in einem Waldstück. Laut Tiroler Tageszeitung habe der Abstand zwischen dem Wanderer und dem Bären etwa 100 Meter betragen. Die Stelle sei weitab menschlicher Siedlungen, es würde jetzt nach Spuren gesucht. Der Gemeindebereich von Langkampfen ist nur zwei Kilometer Luftlinie von der bayerischen Grenze bei Kiefersfelden entfernt.

Beim dem Bären dürfte es sich um das gleiche Tier handeln, das bereits im April in der Breitenbacher Nachbargemeinde Brandenberg in eine Fotofalle getappt ist. Ein weiterer Bär hatte im Frühjahr in den Landkreisen Miesbach und Rosenheim Schafe gerissen und wanderte weiter Richtung Salzburger Land (Österreich). Dort wurde er von einem Zug überfahren und getötet.