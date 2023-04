Breiter als ein Mensch: US-Frau hat den größten Afro der Welt

Von: Teresa Toth

Bereits zum dritten Mal hat Aevin Dugas mit ihrem Afro einen Guiness-Weltrekord aufgestellt. Sie will damit ein Zeichen für natürliche Schönheit setzen.

Louisiana – Eine Frau hat mit ihrer Haarpracht einen neuen Guinness-Weltrekord aufgestellt. Die 47-jährige Aevin Dugas aus dem US-Bundesstaat Louisiana hat einen Afro, der so groß wie eine eigene Person und damit der größte der Welt ist. Doch es ist nicht das erste Mal, dass Dugas diese Auszeichnung gewonnen hat: Bereits dreimal erhielt sie einen Rekord-Eintrag für ihre Haare.

Rekord für größten Afro: „Es geht um den Stolz für strukturiertes Haar“

25 Zentimeter hoch und 26 Zentimeter breit ist der Afro laut Guiness World Records. Der Umfang beträgt ganze 165 Zentimeter. (Zum Vergleich: Der durchschnittliche Hüftumfang von Männern liegt laut der Studie „Size Germany“ bei 102,9 Zentimetern). Damit gelten Dugas Haare als größte Afrofrisur an einer lebenden weiblichen Person. Wie die 47-Jährige gegenüber Guiness World Records selbst sagt, will sie mit ihrem Afro die Schönheit von natürlichem Haar aufzeigen. „Es geht um Stolz“, sagt Dugas. Denn dieser führe zu Selbstliebe.

Seit 1999 lässt sich Dugas ihren Afro schon wachsen. Im Jahr 2010 wurde sie für die Größe ihrer Frisur erstmals ausgezeichnet – zu dieser Zeit betrug der Umfang ihres Afros 132 Zentimeter. 2021 brach Dugas ihren eigenen Rekord mit einem Umfang von fast 157 Zentimetern, bevor sie im September 2022 schließlich den aktuell größten Umfang von 165 Zentimetern erreichte.

Guiness-Weltrekord für Afro: Auf TikTok teilt Dugas ihre Haarstyling-Tipps

Wie das britische Magazin The Guardian berichtet, begann Dugas seit sie 20 war die natürlichen Frisuren Schwarzer Frauen zu bewundern, die sie als Ausdruck ihrer Schwarzen Identität trugen – entgegen des in vielen Kulturen vorherrschenden Schönheitsideals glatter Haare. Zu dieser Zeit stellte Dugas auch fest, dass sie ihren Afro als Schwarze Person besser stylen kann als die meisten Frisöre. So soll ihr ein Stylist ihr Haar einmal so fest geflochten haben, dass ihr sogar die Füße wehtaten, wie sie auf Social Media erzählt. „Von diesem Tag an wusste ich: Weißt du was? Wenn du dein Haar machen willst, dann mach es selbst – lerne es selbst.“

Dugas habe dann angefangen, ihr Haar mit Öl oder selbst hergestellter Butter zu behandeln, bevor sie es wäscht. Außerdem benötige der Afro „häufiges Trimmen und Styling“, damit er gepflegt aussieht. Bis zu dreimal im Jahr stutzt Dugas ihre Haare. Ihre Haarstyling-Tipps teilt sie auch auf der Social-Media-Plattform TikTok. Dort folgen ihr knapp 48.000 Menschen. Doch die Reaktionen auf ihre Haare sind nicht durchweg angenehm. Einige Menschen würden ihren Afro einfach anfassen, ohne vorher zu fragen, so Dugas gegenüber Guiness World Records. „Ich habe gelernt, ihnen einfach einen kleinen Klaps auf die Hand zu geben.“

