Rekordstrafe ohne Bewährung: Gefängnis-Urteil für Klima-Kleberin der „Letzten Generation“

Von: Kai Hartwig

Teilen

Die „Letzte Generation“ bewegt sich mit ihren Aktionen oft an der Grenze des Legalen. Eine Aktivistin wurde nun hart verurteilt. Doch die Gruppe will nicht aufgeben.

Berlin – Die Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ polarisieren mit ihren Protestaktionen. Von manchen werden sie als „Klima-Kleber“ beschimpft, von anderen erfahre sie Unterstützung. Nicht selten landen die Mitglieder der „Letzten Generation“ wegen ihrer Aktionen vor Gericht. Eine Aktivistin musste sich nun in Berlin vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten – und kassierte das wohl bislang härteste Urteil.

Klima-Kleberin der „Letzten Generation“ muss wohl ins Gefängnis

Die aus Köln stammende Klimademonstrantin wurde zu acht Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Sie hatte in Berlin an Straßenblockaden teilgenommen. Das Amtsgericht Tiergarten sprach die Aktivistin am Mittwoch (20. September) wegen Nötigung, versuchter Nötigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte schuldig. Das teilte eine Gerichtssprecherin am Donnerstag (21. September) mit. Noch ist das Urteil aber nicht rechtskräftig.

Die „Letzte Generation“ ließ im Anschluss an das Urteil verlauten, dass es sich hierbei um die bislang höchste Strafe handelt, die jemals gegen ein Mitglied der Protestgruppe wegen Sitzblockaden ausgesprochen wurde. Unterdessen begründete das Gericht sein Urteil und den Verzicht auf Bewährung damit, dass die Angeklagte im Prozess bekräftigt hatte, weiterhin protestieren zu wollen. Daher sah das Amtsgericht Tiergarten für sie keine günstige Sozialprognose. Diese ist für eine Bewährungsstrafe allerdings erforderlich.

Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" bei einer Blockade auf der Seestraße in Berlin. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Acht Monate ohne Bewährung – „Letzte Generation“ bemängelt nach Urteil „unterschiede im Strafmaß“

Auf Twitter kritisierte die „Letzte Generation“ das Urteil scharf. Die Gruppe beklagte „Unterschiede im Strafmaß für ein und dasselbe“. Und verwies als Begründung auf einen aus ihrer Sicht vergleichbaren Fall in München, wo das Verfahren gegen ein Mitglied der „Letzten Generation“ kürzlich eingestellt wurde. „Wir werden weitermachen, bis die Regierung ihrer Verpflichtung nachkommt, unsere Lebensgrundlagen zu schützen“, hieß es in dem Tweet.

„Der im Zeitpunkt der Hauptverhandlung 41-jährigen Angeklagten wurde vorgeworfen, sich im Zeitraum vom 10. Oktober 2022 bis zum 19. Oktober in drei Fällen an Straßenblockaden der Gruppierung ‚Aufstand der letzten Generation‘ beteiligt zu haben“, sagte eine Gerichtssprecherin auf Anfrage von IPPEN.MEDIA. Demnach habe sie sich „in zwei Fällen mit Klebstoff an der Fahrbahn befestigt“. Im dritten Fall sei es „beim Versuch geblieben“, hieß es weiter.

Zunächst hatte die Klimaaktivistin einen Strafbefehl erhalten und war zu Geldstrafen verurteilt worden. Dagegen hatte sie Einspruch eingelegt, wodurch es zum Prozess kam. Die Staatsanwaltschaft Berlin hatte im Prozess eine Geldstrafe von insgesamt 1350 Euro (90 Tagessätze à 15 Euro) gegen die Frau beantragt, die nach eigenen Angaben arbeitsuchend im sozialen Bereich ist. Das Gericht ging jedoch darüber hinaus und verhängte gegen die Aktivistin eine Freiheitsstrafe. (kh)