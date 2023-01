Junges Paar renoviert uraltes Haus und macht gruselige Entdeckung: „Wer findet zuerst eine tote Person?“

Von: Miriam Haberhauer

Bei der Hausrenovierung findet ein junges Paar eine Kiste mit alten Fotos. Bei genauerem Hinsehen stellen sie fest: Manche der Abgebildeten sind auf den Bildern bereits tot.

Michigan – Ein altes Haus zu renovieren, ist zwar eine Menge Arbeit, kann angesichts der aktuellen Mietpreise unter Umständen aber die günstigere Alternative sein. Eine solche Renovierung kann zudem auch viele Überraschungen mit sich bringen.

Gruselfund bei Hausrenovierung: „Wer findet zuerst eine tote Person?“

Ein junges Ehepaar aus dem US-Bundesstaat Michigan kaufte nach eigenen Angaben ein heruntergekommenes Haus aus dem Jahr 1914, um es gemeinsam wieder auf Vordermann zu bringen. Bei der Renovierung machten die beiden einen gruseligen Fund: Inmitten des Gerümpels, den die Vorbesitzer zurückgelassen hatten, lag in einer Schachtel ein ganzer Berg von Fotos aus dem späten 19., frühen 20. Jahrhundert. Auf Reddit teilte die Frau im Juli 2022 die seltenen Fundstücke.

Bei genauerer Betrachtung kam dem Paar ein übler Verdacht: Einige der Personen in den Bildern waren zum Zeitpunkt der Aufnahme wohl schon längst tot. Doch die Reddit-Userin nahm den makaberen Fund mit Humor: „Wir machen manchmal ein Spiel daraus, wenn wir die Fotos anschauen: Wer findet zuerst eine tote Person?“

Fotos geben Rätsel auf: „Wissen nicht, wer die Leute sind“

Ob lebendig oder tot – es stellt sich die Frage, wer die Personen auf den Fotos überhaupt sind und wieso sie zurückgelassen wurden. „Wir sind nicht sicher, wer die Leute auf den Bildern sind“, berichtete die Amerikanerin. „Wir haben den Enkel des Mannes, der dieses Haus gebaut hat, kennengelernt. Ich werde ihm diese Fotos zusammen mit dem Rest bringen, um zu sehen, ob er jemanden erkennt.“

Was passiert, wenn man bei der Hausrenovierung einen alten Tresor findet? Wem gehören die Wertsachen? Ein anderer Reddit-Nutzer stand vor genau dieser Frage.

Wer sind diese Menschen? Es ist unklar, ob das Rätsel um die Personen auf den Fotos jemals gelöst werden kann. © Screenshot/reddit.com/u/_planties

„Puppen am Fenster“ – Paar zog in Horrorhaus

Die Fotos der Toten waren bei weitem nicht das einzige Unheimliche an dem heruntergekommenen Bauernhaus: „Als wir das Haus kauften, saßen im dritten Stock Dutzende von Puppen am Fenster, die einem entgegenschauten, wenn man ankam“, berichtete die Amerikanerin.

„Klingt nach dem Beginn eines Horrorfilms“, meinte eine Nutzerin daraufhin. Kein abwegiger Gedanke, meinte die Post-Erstellerin und erzählte, wie die Geschichte beginnen könnte: „Ein junges Paar zieht aus der Stadt in ein großes altes Bauernhaus auf einem spottbilligen Grundstück. Sie beginnen mit der Renovierung. Der Ehemann ist monatelang beruflich unterwegs. Die Frau bleibt mit den Tieren und der Bewirtschaftung des Hofes allein zu Hause.“

„Unglaublicher Fund“ - Reddit-Nutzer von Fotos begeistert

Viele der Reddit-Nutzer waren angesichts der jahrhundertealten Entdeckung begeistert: „Das ist so ein unglaublicher Fund“, kommentierte ein User. „Als jemand, der antike Fotos sammelt, bin ich ein bisschen neidisch, so wunderbare kleine Stücke Geschichte.“ Ein anderer schrieb: „Was für ein großartiger Schatz, den du in deinem Haus gefunden hast.“

Auf einigen Fotos meint die Amerikanerin, Tote entdeckt zu haben. © Screenshot/reddit.com/u/_planties

Bis die Personen auf den Bildern identifiziert sind, plante die Amerikanerin, sie sicher zu verwahren: „Wir haben zwei Treppen im Haus, vielleicht mache ich eine Galeriewand aus den Bildern. Ich habe etwa 30 Rahmen gerettet, die ich im Haus gefunden habe, als wir es entrümpelt haben. Vielleicht habe ich sie dafür aufbewahrt, ohne es zu wissen.“

Totenfotografie: Hochzeit im Viktorianischen Zeitalter

Die Fotos der Toten sind wohl ungefähr während des Viktorianischen Zeitalters (1837 - 1901) entstanden. Im Gegensatz zu Gemälden waren Fotografien deutlich billiger und schneller angefertigt. Oftmals versuchte man, die Verstorbenen möglichst lebendig darzustellen und half mit etwas Farbe auf den Lippen oder Wangen nach.

„Diese für manche etwas seltsam anmutende Praxis war für die Menschen dieser Zeit oft die einzige Möglichkeit, ihre Geliebten abzulichten und half ihnen bei der Trauerbewältigung", erklärt trauerfotografie.eu.