Zerstörte Geige offenbart kuriosen Ehestreit aus dem Jahr 1934

Von: Marcus Giebel

Drucken Teilen

Szenen einer Ehe: Der Inschrift zufolge musste diese Geige wegen eines Streits der Rudolffs leiden. © Screenshot Reddit/@lucidologist

Ein Reddit-User stößt durch Zufall auf eine fast 90 Jahre alte Inschrift in einer Geige. Die deutet darauf hin, dass ein Ehestreit in Kassel eskalierte.

Kassel – Eine kuriose Botschaft, die offenbar von einem früheren Kasseler Geiger stammt, bewegt derzeit die Reddit-Gemeinde. Dabei sind die Sätze offenbar vor fast 90 Jahren verfasst worden – mutmaßlich infolge eines Ehestreits. Den Stein ins Rollen brachte ein offenbar aus Polen stammender User.

Geige aus Kassel mit Inschrift: Sätze in Sütterlin werden von Reddit-Usern entziffert

Auf einem Kanal für englische Diskussionen, die sich um Deutschland drehen, verrät der Mann, dass er Hobbyfotograf ist. Als er die Geige fotografieren wollte, sei sie ihm runtergefallen und zerbrochen. So stieß er auf die Inschrift im heute kaum noch gebräuchlichen Sütterlin.

Weil der User mit dem Namen „lucidologist“ die Wörter nicht entziffern konnte, wandte er sich an die deutsche Reddit-Community. Und die konnte helfen.

Gleich in mehreren Kommentaren findet sich die Lösung. Diese lautet: „Meine Frau Anna Rudolff schlug die Geige kaputt und ich, der dumme Musikant Fritz Rudolff, habe sie wieder geleimt! Und wie!! Kassel R 18.11.1934 Engelhardt Str. 7“. Demnach hing der Haussegen der Rudolffs also an jenem Tag schief.

Video: Verblüffende Karte zeigt Bild von Deutschland im Ausland

Geiger aus Kassel bewegt Reddit-User: Fritz Rudolff offenbar spätestens 1968 gestorben

Angesichts der vielen Infos könnten Leser natürlich misstrauisch werden: Warum sollte Rudolff seinen und den Namen seiner Frau hinterlegen und dazu noch die gemeinsame Adresse? Und ist es ein Zufall, dass sich der folgenschwere Wutanfall der Gattin gerade jährt?

Allerdings deutet vieles darauf hin, dass die Inschrift echt ist. So fand ein anderer User beim Blick in alte Adressbücher heraus, dass im Jahr 1952 unter anderem ein Musikant namens Fritz Rudolff in der Engelhardt-Straße 7 in Kassel gemeldet war. 1960 wohnte er dort noch immer, war allerdings mittlerweile Rentner. Spätestens 1968 muss Rudolff gestorben sein, denn in jenem Jahr weist das Adressbuch Anna Rudolff als dort lebende Witwe aus.

Kasseler Geiger Rudolff: Reddit-User suchen bei Google nach weiteren Informationen

55 Jahre später ist er zumindest vorübergehend eine kleine Berühmtheit. Denn auch andere User suchten via Google, wo bei der Eingabe des namens Fritz Rudolff mittlerweile automatisch der Zusatz Kassel vorgeschlagen wird, nach zusätzlichen Infos.

So wird er auch in einer Broschüre zum Märchenspiel „Gänseliesel“, das 1933 erstmals im Stadttheater Baden-Baden aufgeführt wurde, erwähnt. In der dazugehörigen Beschreibung ist zu lesen: „Als Notenschreiber hat sich der Kasseler Musiker Fritz Rudolff auf der letzten Seite der Klavierstimme zu erkennen gegeben.“

Kommt wohl bald wieder auf den Markt: So sieht die betagte Geige im restaurierten Zustand aus. © Screenshot Reddit/@lucidologist

Reddit-User will Geige aus Kassel verkaufen: Wohl mehrere tausend Euro wert

Der anscheinend in Warschau beheimatete User, der mittlerweile im Besitz der Geige ist, verrät in einem der Kommentare auch, dass er diese nur gekauft habe, weil er schuld daran war, dass sie nach all den Jahren erneut an der Vorderseite gebrochen war. Es habe keine Versicherung bestanden und ein befreundeter Gitarrenbauer habe das Instrument eigentlich verkaufen wollen.

Er selbst sei nicht in der Lage, Geige zu spielen. Vielmehr restauriere er Gitarren, Mandolinen und Banjos.

Da es sich bei dem erworbenen Instrument um eine 7/8-Geige handelt, mutmaßt er, dass diese für Rudolffs Frau oder eine Tochter gedacht war. Außerdem fragt er die anderen User, wie viel Geld sie wohl bei einem Verkauf einbringen könnte. Für ihn kostete sie offenbar 15.000 Zloty, was etwa 3500 US-Dollar seien. Damit wäre die Geige mehr als 3000 Euro wert – dank der Inschrift und der neu gewonnenen Berühmtheit aber sehr wahrscheinlich noch ein bisschen mehr.

Weitere News im Zusammenhang mit Reddit: „Gehwegparken“ und Stress im Treppenhaus

Ein Mann findet einen „antiken Mediamarkt-Prospekt“ und teilt ihn auf Reddit - ein Detail sorgt für Verwirrung. In den sozialen Medien echauffieren sich Anwohner über „legalisiertes Gehwegparken“. Eine Treppenhaus-Beschwerde über eine Geruchsbelästigung entfacht eine Mega-Debatte auf Reddit. (mg)