Skifahren als Luxus? So viel müssen Familien in beliebten Wintersport-Orten zahlen

Skifahren in der Schweiz ist teuer. Das ist kein Geheimnis. Was kostet der Winterspaß für eine Familie tatsächlich? Der aktuelle Skireport verblüfft.

München – Von Schneemangel ist in den Alpen gerade keine Spur. Für viele Wintersportfans ist die weiße Pracht wahrscheinlich unwiderstehlich. Wäre da nicht die Kosten für das Drum und Dran. In der Schweiz geht der Ski-Spaß schon immer richtig ins Geld. Zum Start in die Skisaison 2023/2024 sind die Preise saftig gestiegen, wie eine Untersuchung der Bank Cler und BAK Economics zeigt. Urlauber müssen, wie auch in Österreich, tiefer in die Tasche greifen. Familien trifft es nach dem aktuellen Skiferien-Report besonders hart.

Skiorte in der Schweiz im Vergleich: Was kostet eine Woche Skifahren für eine vierköpfige Familie 2024?

Die Kosten für eine Woche Skiurlaub in der Schweiz sind durchschnittlich insgesamt im Zwei-Jahres-Vergleich um 24 Prozent gestiegen. So das Ergebnis der Untersuchung von Bank Cler und BAK Economics. 2024 kostet demnach eine Woche Winterferien fast ein Viertel mehr als im Vergleich zu 2022. Dabei ist der Raclette-Abend oder eine Graupen-Suppe in einem Restaurant an der Piste noch nicht im Budget. Auch die Anreise ist noch außen vor.

Preis-Schock in der Schweiz: Besonders Preise für Unterkünfte massiv gestiegen

Ferienwohnung oder Hotel, Skipass, Skiverleih, Skischule – in allen Kategorien haben die Preise laut dem Skiferien-Report in der Schweiz angezogen. Der größte Preistreiber in der aktuellen Wintersaison sind laut der Analyse die Kosten für Unterkünfte (41 Prozent gestiegen). Ferienwohnungen in weltbekannten Skiorten, wie Zermatt und Gstaad, haben laut den Daten gesalzene Preise. Familien könnten bei der Wahl der Destination am meisten Geld sparen – oder eben rechtzeitig buchen.

Das sind die teuersten Skigebiete 2024 in der Schweiz für Familien

So ist ein Skiurlaub im Wallis ist für Familien besonders kostspielig. Eine Woche Saas-Fee kostet eine vierköpfige Familie 8470 Franken (umgerechnet etwa 8982 Euro), in Verbier 6967 Franken (etwa 7388 Euro) und in Zermatt 6764 Franken (etwa 6764 Euro).

Airolo 3543 CHF Adelboden-Lenk 4404 CHF Engelberg-Titlis 4926 CHF Andermatt-Sedrun 4988 CHF Aletsch-Arena 5050 CHF Arosa-Lenzerheide 5541 CHF Flims-Laax-Falera 5822 CHF Davos-Klosters 5835 CHF Jungfrau-Region 6088 CHF St. Moritz 6170 CHF Gstaad 6196 CHF Zermatt 6764 CHF Verbier 6967 CHF Saas-Fee 8470 CHF Quelle: Bank Cler

Winterurlaub in der Schweiz: In diesem Skigebiet ist eine Woche für Familien günstig

In Airolo (Tessin) kostet eine Woche für eine Familie mit zwei Kindern 3543 Franken (umgerechnet etwa 3757 Euro). Das kleine Skigebiet liegt in der Nähe des Gotthards. Günstig sind zudem Adelboden-Lenk (4404 Franken) oder Engelberg (4926 Franken).

Die Preise für Skipässe sind laut der Analyse um 9 Prozent gestiegen. Allerdings in Zermatt sogar um ganze 27 Prozent und in der Flims-Laax-Flalera um 25 Prozent. Nur in Verbier seien die Skipässe günstiger geworden. Beim Skiverleih zeigte sich nur eine knappe Erhöhung von 1 Prozent.

Die Daten wurden aus 14 Skigebieten für eine Skiwoche (8-Tages-Skipass, 7-Nächte-Unterkunft in einer Ferienwohnung sowie Kurtaxe) für eine Woche Skiferien in der Saison 2024 im Februar (10. bis 17. Februar 2024) erhoben. Bei der Musterfamilie (zwei Erwachsene und zwei Kinder) wurde zudem eine Halbtages-Ski-Schule für die Kinder (sieben und zehn Jahre) für fünf Tage einberechnet. Die Analyse wurde mit den Angeboten im November 2023 durchgeführt. Viele vergleichsmäßig günstige Ferienwohnungen waren zu dem Zeitpunkt bereits ausgebucht.

Kostencheck für den Skiurlaub: Das kostet ein Skipass in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Vergleich

Nicht nur in der Schweiz und in Österreich ist das Skifahren teurer geworden. Auch in Deutschland sind die Preise für einen Skipass deutlich gestiegen. Auf der Zugspitze kostet das Tagesticket aktuell 62 Euro, fast neun Prozent mehr als vor einem Jahr.

ADAC: Skigebiete in Deutschland am günstigsten

Obwohl Skigebiete in Deutschland laut dem ADAC im Vergleich am günstigsten sind. Beim Kostencheck untersuchte der Automobilclub die Tarife für Tagesskipässe in ausgewählten Skigebieten in Deutschland. Eine Familie (zwei Erwachsene, ein Jugendlicher und ein Kind) bezahlt demnach durchschnittlich 135,35 Euro für den Tagesskipass. In der Schweiz bei 268,12 Euro.

Deutsche Skigebiete: Tagesskipass für Familie durchschnittlich 135,35 Euro

Österreich: Tagesskipass für Familie durchschnittlich 209,73 Euro

Schweiz: Tagesskipass für Familie durchschnittlich 268,12 Euro

Wer beim Skiurlaub in der Schweiz oder überhaupt sparen möchte, sollte rechtzeitig buchen. Gute Planung zahlt sich aus. In einigen Skigebieten gibt es Frühbucher-Rabatte bei Ferienwohnungen, sowie bei Liftkarten. Einige Skigebiete setzen zudem auf dynamische Preise. Bei schlechter Sicht oder auch mal unter der Woche ist der Skipass online als „Schnäppchen“ zu haben. (ml)