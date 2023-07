Liegestuhl-Wahnsinn auf Mallorca: Jetzt „stehen“ in Hotels sogar die Handtücher Schlange

Die besten Liegen am Pool sind bei Urlaubern heiß begehrt. Mallorca-Touristen entwickeln jetzt eine ganz neue Handtuch-Masche, um sich ihren Platz zu sichern.

Camp de Mar – Viele haben es im Urlaub auf Mallorca oder Teneriffa sicherlich schon einmal erlebt: Das allmorgendliche Wettrennen um die besten Liegen am Strand oder Pool ist vielerorts schon ein Ritual. Mit dem Handtuch bewaffnet geht es in aller Frühe los, oft noch vor dem Frühstück. Manche besonders erholungswütigen Urlauber stellen sich den Wecker dafür extra auf fünf oder sechs Uhr, um ihr buntes Badetuch möglichst vor allen anderen auf den besten Platz werfen zu können.

Handtuch-Wahnsinn auf Mallorca: Das Rennen um die besten Liegen ist ein altes Ritual

Die Insel Mallorca verzeichnet bereits ein Touristenhoch. Dieses Verhalten sorgt allerdings nicht bei allen für Glücksgefühle, genau wie die Sauf-Exzesse, für die die beliebte Urlaubsinsel ebenfalls berühmt ist. Anderen Feriengästen und auch Hotelbetreibern geht der frühmorgendliche Handtuch-Krieg gehörig auf den Wecker. Viele Hotels sperren den Poolbereich deshalb abends ab und öffnen ihn erst morgens um acht Uhr wieder.

Hotel will Wettrennen um Liegestühle verhindern – und schließt den Poolbereich ab

So wollte man gleiche Chancen für alle schaffen. Und verhindern, dass die besonders frühen Vögel unter den Sonnenanbetern denjenigen, die im Urlaub gerne länger liegenbleiben, nicht die besten Liegen wegpicken. Auf Teneriffa greifen Hotel-Mitarbeiter bei reservierten Liegen inzwischen hart durch.

Britische Touristen entwickelten kurzerhand eine ganz neue Technik, um am Morgen doch noch den ersten Zugriff auf die Entspannungsliegen haben zu können: Sie bildeten auf dem Boden vor der verschlossenen Tür einfach eine Schlange mit ihren Handtüchern als Platzhalter. Das erzählte ein Urlauber der englischen Zeitung The Mirror.

Handtuch-Wahnsinn nimmt andere Formen an – „Völlig verrückt“

In einem Vier-Sterne-Hotel in Camp de Mar auf Mallorca wurde er Zeuge dieser neuen Technik. Die Handtuch-Schlange ging demnach einmal quer durch den Hotelbereich vor den Pool-Eingang.

Bereits um 6.30 Uhr habe der britische Tourist die Handtücher auf dem Boden aufgereiht liegen sehen, wie er sagt. „Ich wollte zu einem Ausflug aufbrechen und vor der Tür lag bereits eine akkurate Schlange aus Handtüchern. Völlig verrückt, dieses Verhalten“, kommentiert er.

Die Besitzer der Handtücher, hauptsächlich ältere Menschen, hätten in Sesseln auf die Öffnung des Außenbereichs gelauert, berichtet er. Wo das Handtuchrennen dann wohl von neuem ausgetragen wurde, nur eben mit leichter Verzögerung. Auf TikTok postete ein anderer britischer Urlauber kürzlich ein Video, wie Touristen in Palma de Mallorca um 6 Uhr morgens zu den Liegestühlen rannten.

„Handtuch-Krieg“ ärgert Feriengäste: Zehn Liegestühle reserviert – und niemand kommt

Es ist schon ärgerlich genug, wenn man es im Urlaub lieber gemütlich angehen lassen möchte und keine Liege mehr abbekommt. Noch viel ärgerlicher ist das aber, wenn die Liegen reserviert sind, aber niemand auftaucht.

So kursieren in den sozialen Medien immer wieder Beschwerden von ärgerlichen Feriengästen, die auf verlassene Liegestuhlreihen am Pool blicken, welche im internationalen Handtuch-Code aber offensichtlich reserviert sind.

Einige Hotelanlagen lösen dieses Problem mit Benimmregeln im Mallorca-Urlaub, andere mit einer sogenannten „Handtuchpolizei“. Sie stellen dafür eine zeitliche Begrenzung für die Reservierungen auf. Hotelangestellte gehen dann mit Stoppuhren zwischen den Liegestühlen umher und kontrollieren, ob sich die Gäste an die vorgeschriebene Zeit halten. Auch Urlaub will also gut organisiert sein.