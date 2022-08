Restaurant bewirtet keine Veganer: Weil sie „arrogant und selbstgefällig“ sind

Von: Natalie-Margaux Rahimi

Restaurant bewirtet keine Veganer mehr: „Geht doch einfach in ein veganes Restaurant".

Weil Veganer „arrogant und selbstgefällig“ sind, verbannt ein Restaurant vegane Speisen von der Speisekarte. Auf Kritik reagiert das Lokal wütend.

Hamburg/London – Eine vegane Lebensweise ist nicht jedermanns Sache. Schließlich muss man bei einer veganen Ernährung nicht nur auf Fleisch, sondern auf sämtliche tierische Produkte verzichten. Lange hatten es vegan lebende Menschen daher auch in Restaurants schwer, geeignete Gerichte zu finden. Doch inzwischen bieten hierzulande fast alle Restaurants auch vegane Speisen an. Es gibt jedoch auch Lokale, die aus Prinzip und Überzeugung keine veganen Speisen anbieten. So auch das preisgekrönte Restaurant The Kitchen at London House, wie 24hamburg.de schreibt.

Restaurant nimmt vegane Speisen von der Speisekarte und erntet Shitstorm

Das Restaurant, das in der englischen Stadt Ventnor liegt, hat die Nase gestrichen voll. Und zwar von Veganern. Denn nachdem das Lokal kürzlich seine neue Abend-Bistro-Speisekarte in den Sozialen Medien präsentiert hatte, hagelte es Kritik. Der Grund: Das Restaurant bietet kein einziges veganes Abendessen an. Die Kritik fiel so massiv aus, dass das Lokal diese in einer erneuten Stellungnahme sogar als „Mobbing“ bezeichnet.

In dem Statement, das vom Lokal selbst am 11. August 2022 auf Facebook veröffentlicht wurde, sticheln die Betreiber nun selbst gegen Veganer. Schließlich hätte das Restaurant in der Vergangenheit auch vegane Speisen angeboten, damit aber aus Überzeugung wieder aufgehört. Der Grund: „Weil wir die Nase voll hatten von der arroganten und selbstgefälligen Art von Veganern“. Rumms! Ähnlich handhabt es auch das Berliner Adlon-Restaurant – dort will man ebenfalls keine Veganer.

Restaurant bewirtet keine Veganer mehr: Euer Lebensstil passt nicht zu unser Art des Kochens

Es sei nicht selbstverständlich, dass ein Restaurant auch vegane Speisen anbietet. Schließlich bekäme man in einem veganen Restaurant auch kein Steak angeboten, heißt es von dem Lokal. Das Restaurant machte weiter deutlich, dass es einen Unterschied mache, ob man etwas aus Überzeugung nicht esse oder etwa aus medizinischen Gründen. Bei Lebensmittelunverträglichkeit hätte das Restaurant auf die Kritik anders reagiert, heißt es in der Stellungnahme.

Aber „wer sich ohne Verschulden für einen Lebensstil entscheidet“, der müsse auch andere Lebensstile akzeptieren. Und damit eben auch, dass nicht alle Restaurants vegane Speisen anbieten können. Vegan passe nicht zu der Art des Kochens, heißt es weiter. Schlussendlich entschuldigte sich das Restaurant noch bei all denjenigen Veganern, die sich eben nicht „arrogant und selbstgefällig“ verhalten würden.

Was bedeutet vegane Ernährung? Bei einer veganen Ernährung verzichten die Menschen komplett auf tierische Produkte. Neben Fleisch und Fisch sind also auch Produkte aus Milch, Eier und sogar Honig verboten. Die vegane Ernährung wird daher oft auch pflanzliche Ernährung genannt.

„Wir wissen, dass wir nicht alle über einen Kamm scheren können. Unsere Entscheidung, keine Veganer mehr zu bewirten, wurde durch eine militante Minderheit herbeigeführt, die es der Mehrheit nun verdorben hat“, erklärt das Restaurant. Anders hat sich Burger King entschieden, nachdem die Burgerkette von einem Veganer verklagt wurde, weil veganes Essen auf demselben Grill wie Fleisch gebraten wurde. Inzwischen bietet Burger King alle Produkte nämlich auch vegan an.

Restaurant bewirtet keine Veganer mehr: „Geht doch einfach in ein veganes Restaurant“

Die Kommentare unter der Stellungnahme werden von der Mehrheit übrigens gefeiert. „Ihr seid so mutig“, „absolut richtig“ oder „eurer Meinung, Leben und Leben lassen“, lassen sich in der Kommentarspalte finden. Für alle Veganer hat das Restaurant übrigens noch einen Tipp in die Stellungnahme geschrieben: „Wenn ihr was Veganes essen wollt, geht doch einfach in ein veganes Restaurant.“