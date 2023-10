„Gedeckpauschale“ für Gäste: Hamburger Restaurant fordert 35 Euro Eintritt

Von: Patrick Mayer

Ein Hamburger Luxus-Restaurant verlangt nur für die Sitzplätze schon viel Geld. Die Inhaberin erklärt den umstrittenen Gastronomie-Ansatz.

Hamburg – Die günstigste Vorspeise kostet 50 Euro. Es handelt sich um ein „Paté Croute de Boeuf“. Was auf den Tisch kommt? „Eine Paste vom Deutsch Angus mit Sauce Remoulade und eingelegtem Gemüse“, heißt es auf der Speisekarte des Luxus-Restaurant „100/200 Kitchen“ aus Hamburg. Wohl gemerkt auf der Speisekarte zum Lunch, also zum Mittagessen.

In einen Gourmetrestaurant in Hamburg wird eine Gedeckpauschale von 35 Euro berechnet. (Symbolbild) © nako/Imago

Hamburger Luxus-Restaurant: „100/200 Kitchen“ verlangt Gedeckpauschale

Zum Hauptgang wird ein „Hummer Thermidor & Bisque“ empfohlen, ein Helgoländer Hummer mit Spinat, Champignon de Paris und Artischocke sowie Sauce hollandaise und altem, mindestens 72 Monate gereiftem Gouda. Kombiniert mit der „Brioche feulletée“ (Creme Chantilly, Rahmeis mit Macis und Marmelade von Zitrusfürchten) als Dessert kommt man auf 200 Euro für das Mittagessen, pro Person.

Aber: Die Rechnung geht so noch nicht ganz auf. Denn: Neben dem Trinkgeld, das entsprechend üppig ausfallen dürfte, muss man noch 35 Euro „Gedeckpauschale“ einplanen. Es ist die Bedingung, überhaupt eine Reservierung und einen Platz zu bekommen.

Das berichtet die Hamburger Morgenpost (MoPo). Die Rede ist vom Restaurant „100/200 Kitchen“ im Stadtteil Rothenburgsort unweit der Hafen City am Billhafen gelegen. Dort „sitzt und isst man kosmopolitisch“, verspricht Inhaber und Chefkoch Thomas Imbusch auf der Website des feinen und gehobenen Lokals. Aber: Warum muss man so viel zahlen, ohne überhaupt was gegessen zu haben?

Die 35 Euro sind dafür, dass man einen Platz belegt, im positivsten Sinne, dass man umsorgt und unterhalten wird.

„100/200 Kitchen“ in Hamburg: Restaurant-Inhaberin erklärt die Gedeckpauschale

Inhaberin Sophie Lehmann verweist laut MoPo darauf, dass die Gedeckpauschale einen „Mindestumsatz“ garantiere, „sonst ist es ein Verlustgeschäft“. Enthalten sind in dem Eintrittsgeld der Service, Brot und Butter am Tisch als Intro sowie Leitungswasser. Ansonsten rentiere sich wegen der Betriebskosten demnach ein À-la-carte-Essen nicht. „Die 35 Euro sind dafür, dass man einen Platz belegt, im positivsten Sinne, dass man umsorgt und unterhalten wird“, erklärt Lehmann weiter.

Bei der „Gedeckpauschale: Brot & Butter satt“ ist übrigens immerhin auch Schnittlauch, Rosmarin und Chilli dabei. Dass der Eintritt so teuer ist, wird offenbar von den Kunden in Kauf genommen. Das Restaurant hat sich in der höherpreisigen Küche der Hansestadt längst etabliert. Wurde 2022 mit zwei Michelinsternen ausgezeichnet. Bei Instagram-Posts der Inhaber ist etwa zu lesen: „Wir sind schon sehr gespannt auf nächste Woche“, „Wir freuen uns schon sehr“, oder: „Großartig – bald wird probiert!“ Kritik findet sich dagegen nicht. (pm)

