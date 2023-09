Familienvater traut seinen Augen nicht: Wiener Lokal verrechnet über 20 Euro Trinkgeld einfach selbst

Eine Trinkgeldpauschale? Das stößt vielen bitter auf – erst recht, wenn das Trinkgeld still und heimlich verrechnet wird.

Wien – Die Trinkgelddebatte geht weiter. Vorfälle wie eine Aufwandsgebühr für zusätzliches Besteck oder Strafgebühren bei versäumten Reservierungen scheinen kein Ende zu nehmen. Nun heizt ein neuer Vorfall in Wien die Debatte weiter an.

Familienvater empört über Rechnung in Wiener Lokal – wie viel Trinkgeld ist fair?

Sowohl in Österreich als auch in Deutschland ist es üblich, 10 Prozent Trinkgeld zu geben. Wenn der Service besonders gut ist, darf das Trinkgeld gerne auch etwas höher ausfallen. Das gilt sowohl für die Barzahlung als auch für die Zahlung des Trinkgeldes mit der Karte.

Letztendlich obliegt es aber jedem selbst, wie viel Trinkgeld gezahlt werden soll und kann. Diese Freiheit scheint allerdings in so manchen Restaurants in Österreich abhandengekommen sein.

Trinkgeld als Bezahlung für Tisch in Wiener Lokal

Am 3. September sorgte bereits ein Post auf X (ehemals Twitter) des stellvertretenden Chefredakteurs von der Kleinen Zeitung, Michael Jungwirth, für Aufsehen. Der Tweet bezieht sich auf ein beliebtes Wiener Restaurant, dessen Kellner als „Bezahlung“ für einen freien Tisch zehn Prozent Trinkgeld einforderte.

Um welches Restaurant es sich genau handelt, wurde nicht weiter spezifiziert. Allerdings kommentiert Jungwirth den Umstand mit „Hat was Mafiöses?“. Ein ähnliches Szenario spielte sich offenbar in dem Restaurant „Schweizerhaus“ in Wien ab.

Trinkgeld taucht heimlich auf Rechnung auf

Ein aufgebrachter Gast des Wiener Restaurants „Schweizerhaus“ berichtete gegenüber Heute.at über den Vorfall. Anlässlich einer Familienfeier wurde nach eigenen Angaben bei dem gemeinsamen Essen ungefragt das Trinkgeld in Rechnung gestellt: „Wir waren am Sonntag zu sechst im Schweizerhaus und haben gut gegessen und getrunken. Nach zwei Stunden verlangten wir die Rechnung. Der Kellner rechnete kurz und sagte dann 193,80 Euro. Wir waren natürlich im Glauben, dass bei diesem Betrag das Trinkgeld noch nicht dabei ist, und haben auf 205 Euro erhöht.“

Aufgrund des hohen Betrags verlangten die Gäste des „Schweizerhaus“ dann doch die Rechnung. Nach genauerem Hinsehen wurde klar – das Trinkgeld wurde bereits auf 20,80 Euro festgelgt und unkommentiert in Rechnung gestellt.

Fast 35 Euro Trinkgeld – niemand vom Personal sagte etwas

Auch nachdem die Gruppe den genannten Betrag von 193,80 Euro auf 205 Euro erhöhte, um ein Trinkgeld zu bezahlen, soll ein Hinweis seitens des Personals ausgeblieben sein. Entsprechend war auch der Ärger groß, als klar wurde, dass die Familie ungewollt beinahe 35 Euro Trinkgeld gezahlt habe – mehr als sie eigentlich zahlen wollten.

Sowohl der Kellner als auch der Restaurantleiter entschuldigten sich für den Vorfall. Die 15 Euro Differenz aufgrund des doppelten Trinkgeldes wurden letztendlich wieder ausgezahlt. Eine gewisse Enttäuschung seitens der Gäste blieb dennoch bestehen.

Trinkgeld ungewollt berechnet – ein Fehler im System

Auf Anfrage von Heute.at äußerte sich auch der Restaurantleiter Peter R. erneut zu dem Vorfall: „Es muss ein Fehler gewesen sein, normalerweise entscheiden die Kunden selbst, wie viel Trinkgeld sie geben.“

Peter R. verwies auf ein neues System zur Kartenzahlung, das am selben Tag installiert wurde. Solche Fehler sollen in Zukunft nicht mehr vorkommen.