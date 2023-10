Mann versucht es seit vier Monaten mit Abnehmspritze – und zeigt sein erstaunliches Resultat

Mit dem Medikament Saxenda können Menschen erfolgreich abnehmen. Doch auch bei der Spritze sind Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen.

Kassel – Es klingt vielversprechend: In nur vier Monaten rund 12 Kilo abnehmen. Wie das funktionieren soll? Durch das verschreibungspflichtige Medikament Saxenda, das auch als „Abnehmspritze“ bekannt ist. Der darin beinhaltete Wirkstoff Liraglutid sorgt für ein Sättigungsgefühl und fördert die Gewichtsabnahme. Ursprünglich wurde das Medikament bei Patienten mit Diabetes Typ-2 eingesetzt. Inzwischen versuchen viele Menschen, damit abzunehmen. Ein Mann berichtet von seinen Erfahrungen und ist begeistert.

Abnehmspritze Saxenda: „Es ist verrückt“ – Mann berichtet von Erfolg

Dem 48-jährigen Kay S. geht es wohl wie vielen.„Sie wissen, wie das ist. Man wird gemeinsam gemütlich, sitzt auf der Couch, futtert Schokolade. Und meine Frau ist eine, die einfach nicht zunimmt“, erzählte er dem Focus. Vor sieben Jahren, zu Beginn der Beziehung wog er 80 Kilogramm, nahm dann 30 Kilo zu und hatte mit einer Körpergröße von 1,78 einen BMI von über 30. Damit galt er als adipös. Lange wollte der stark Übergewichtige abnehmen, „aber mir fehlt ein bisschen die Disziplin“, gab er zu.

Laut der Charité Berlin sind zwei von drei Männern und fast die Hälfte der Frauen übergewichtig. Bei einem BMI von über 25 spricht man von Übergewicht und ab 30 von Adipositas.

Seit dem 3. Juni spritzt Kay S. sich täglich Saxenda in den Bauch. „Es ist verrückt“, meinte er: „Man hat wirklich einfach gar keinen Appetit, gar kein Hungergefühl mehr.“ Seine Tagesration an Essen habe sich halbiert, er könnte sogar noch weniger essen, erzählte er. Die Therapie schlägt an, bereits 12 Kilo hat er verloren. Auf Sport verzichtet Kay S. nicht. Zu dem starken Kaloriendefizit geht er zwei- bis dreimal die Woche Fahrradfahren und mindestens ein Mal die Woche schwimmen. Mit dem Rad war ich auch davor schon gerne und viel unterwegs. Jetzt merkt man eben, dass man fitter wird“, erzählte er. Er möchte gerne seine alten 80 Kilo erreichen.

Abnehmen durch Spritzen – Einsatz nur bei Übergewicht erlaubt

Neben Saxenda gibt es auch andere Spritzen wie Ozempic und Wegovy, die vor allem durch Stars wie Elon Musk oder Kim Kardashian bekannt wurden. Sie haben damit einige Kilo abgenommen. Doch nur weil man ein paar Kilos mehr auf den Rippen hat, bedeutet das nicht, dass jeder die Spritze verwenden darf. Saxenda ist seit 2016 zur Gewichtsreduktion in der EU zugelassen. Seine Anwendung ist aber strengstens geregelt. In folgenden Fällen darf das Medikament zur Gewichtskontrolle verwendet werden:

Wenn ein Erwachsener Adipositas hat (BMI über 30 oder mehr)

Wenn ein Erwachsender an Übergewicht leidet (BMI zwischen 27 und 30) und mit gewichtsbedingten Komplikationen wie ungewöhnlich hohen Blutfettwerten, Bluthochdruck oder Diabetes leidet

Wenn Jugendliche ab 12 Jahren Adipositas haben (BMI über 30 oder mehr) und ein Körpergewicht von mehr als 60 Kilogramm aufweisen

Abnehmspritze Saxenda: Wie wirksam ist das Medikament?

Der in Saxenda enthaltene Wirkstoff Liraglutid wirkt an Rezeptoren des Gehirns, der Bauchspeicheldrüse und des Magen-Darm-Trakts, wie die Pharmazeutische Zeitung schreibt. Im Gehirn reduziert der Wirkstoff das Hungergefühl. Zusätzlich verzögert er die Magenentleerung, dadurch bleibt das Sättigungsgefühl länger bestehen. Studien zeigen, dass Saxenda wirken kann. So verloren fast zwei Drittel der Patienten, die den Wirkstoff Liraglutid einnahmen, einer klinischen Studie zufolge nach 56 Wochen mindestens fünf Prozent ihres Anfangsgewichtes. Unter der Placebo-Gruppe erreichten nur ein Viertel der Patienten dieses Ziel, wie die Fachzeitschrift weiter berichtete.

Wichtiger Hinweis: Die in diesem Artikel genannten Informationen ersetzen nicht den Gang zu einem Arzt oder einer Ärztin. Nur Fachleute können die richtige Diagnose erstellen und eine geeignete Therapie einleiten. Die Einnahme von Medikamenten oder auch Nahrungsergänzungsmitteln sollte vorher mit einem Arzt oder einer Ärztin abgesprochen werden.

Abnehmspritzen: „Es wirkt so lange, wie man es nimmt“ – doch es gibt Nebenwirkungen

Für sehr stark übergewichtige Patienten kann das Medikament eine echte Alternative darstellen. „Jedenfalls ist das für viele Patienten attraktiver, als sich drei Viertel des Magens wegoperieren zu lassen“, sagte Martin Reincke, Diabetes- und Stoffwechselexperte am Universitätsklinikum München, der Süddeutschen Zeitung (SZ). Zudem ist der sogenannte Jo-Jo-Effekt nicht auszuschließen. „Es wirkt nur so lange, wie man es nimmt – hört man mit den Mitteln auf, setzt der normale Stoffwechsel wieder ein“, erklärte Felix Beuschlein, Diabetes- und Stoffwechselexperte am Universitätsspital Zürich, der SZ.

Doch nicht bei allen Patienten schlägt die Abnehmspritze an. Silvia Weiner, die Chefärztin für Adipositas-Chirurgie am Sana Klinikum in Offenbach, warnte gegenüber dem Focus, dass die Wirkung nicht immer gleich ist: „Menschen reagieren ganz unterschiedlich darauf. Manche nehmen viel ab und haben keinerlei Nebenwirkungen, für die ist es tip-top. Es gibt andere, die kaum abnehmen und unter Kopfschmerzen, Übelkeit und schlechter Laune leiden.“

Wie jedes Medikament hat auch Saxenda seine Nebenwirkungen. Dazu zählen Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Verstopfung, wie die European Medicines Agency weiter informiert. Die Studie „Risk of Gastrointestinal Adverse Events Associated With Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonists for Weight Loss“, die bei Jama Network veröffentlicht wurde, deckte weitere mögliche Nebenwirkungen auf. Die Autoren der Studie berichteten, dass Abnehmspritzen wie Saxenda in Verbindungen mit Erkrankungen wie einer Bauchspeicheldrüsenentzündung, einem Darmverschluss oder einer Magenlähmung stehen könnten. Das Forschungsteam der University of British Columbia bgleitete dafür 16 Millionen Menschen, die sich bestimmte Abnehmspritzen injizierten. (vk)