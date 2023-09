Dramatische Lage in Libyen nach Überschwemmung: „Die Situation ist katastrophal“

Von: Michelle Mantey

Vielen Menschen in Libyen warten dringend auf Hilfe. Doch die Arbeit der Hilfskräfte vor Ort wird durch bestimmte Hindernisse erschwert.

Darna – Seit den starken Überschwemmungen in Libyen sind die Menschen auf Hilfe angewiesen. Ganze Viertel wurden von den Wassermassen zerstört und damit auch wichtige Zufahrtsstraßen. Zudem sind viele Brücken unter den Schlammmassen begraben. Dies erschwert die Arbeit der Rettungsteams vor Ort, die vor einer großen logistischen Herausforderung stehen. Besonders betroffen ist die Hafenstadt Darna. Der Bürgermeister Abdel-Monheim al-Gheithy berichtet dem Fernsehsender Al-Arabija, dass er derzeit von 18.000 bis 20.000 Todesopfern ausgehe.

„Meine ganze Familie ist gestorben. Die Stadt wurde zerstört. Es gibt keine Rettungskräfte. Es gibt nichts. Wir brauchen Hilfe. Medizinische Ausrüstung und Rettungskräfte. Die Situation ist katastrophal“, berichtet der Aymen Ben Zabeh über die verheerenden Zustände in Libyen der Bild. Nach starken Regenfällen brachen zwei Staudämme in der Nähe der Stadt Darna und spülten ganze Stadtteile ins Meer. Der 38-Jährige lebt aktuell in Deutschland, doch Darna ist seine Heimatstadt. „Es gibt so viele Tote, dass die Leichen auf der Straße vor dem Krankenhaus gestapelt werden.“

Nach den verheerenden Überschwemmungen sind die Menschen in Libyen auf Hilfe angewiesen. © Muhammad J. Elalwany/picture alliance/dpa/AP

Erste Hilfspakete kommen nach Überschwemmungen in Libyen an

UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths warnt vor der Ausbreitung von Krankheiten. Es sei wichtig, dies nun zu verhindern. Das Internationale Rote Kreuz schickt daher nun ein Flugzeug mit 5000 Leichensäcken von Genf nach Benghazi in Libyen.

In fünf Provinzen sollen knapp 900.000 Menschen „in unterschiedlichen Ausmaß“ von den Auswirkungen des Unwetters betroffen sein. Die Vereinten Nationen schätzen, dass Hunderttausende Menschen im Osten Libyens auf Hilfe angewiesen sind. So ruft das UN-Büro 71,4 Millionen Dollar für humanitäre Soforthilfen auf. Damit soll der Bedarf von 250.000 Libyern gedeckt werden, die am stärksten betroffen sind.

Auch die erste Lieferung des Technischen Hilfswerks (THW) ist bereits in Libyen eingetroffen. Mit Bundeswehrflugzeugen wurden 30 Tonnen Hilfsgüter nach Bengasi gebracht. In der Lieferung enthalten sind nach Angaben des THW: 100 Zelte mit Beleuchtung, 1000 Feldbetten, 1000 Decken, 1000 Isomatten, 1000 Wasserfilter und 80 Stromgeneratoren. Ausnahmezustand herrscht aktuell auch in Marokko: Unzählige Menschen sind nach einem schweren Erdbeben verletzt oder mittellos.

„Tausende von Familien in Darna ohne Nahrung und Unterkunft“

„Diese verheerenden Überschwemmungen haben ein Land heimgesucht, in dem eine tiefe politische Krise bereits so viele Menschen in eine verzweifelte Lage gebracht hat. Neben dem tragischen Verlust von Menschenleben sind nun Tausende von Familien in Darna ohne Nahrung und Unterkunft“, sagte die Exekutivdirektorin des Welternährungsprogramm (WFP) Cindy McCain. Daher möchte das WFP mehr als 5000 Familien mit Lebensmitteln versorgen.

„Wir wissen, dass die Betroffenheit angesichts des Erdbebens in Marokko sowie der Flutkatastrophe in Libyen auch in der deutschen Bevölkerung groß ist und der Wunsch, den Menschen vor Ort Unterstützung zu bieten, ebenso,“ sagt Gerda Hasselfeldt Präsidentin des Deutschen Rote Kreuz (DRK) der Rheinischen Post und ruft zu Spenden auf.

Auch der in Deutschland lebende Aymen Ben Zabeh möchte die Menschen auf die Katastrophe in seiner Heimatstadt Darna aufmerksam machen: „Wir brauchen internationale Hilfe! Von allen Ländern! Ich möchte, dass die Welt genau weiß, was in unserer Stadt passiert.“ (dpa/mima)