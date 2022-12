„Schmeckt unnormal kacke“: Rewe-Kunde beschwert sich – und wird daraufhin von Supermarkt gedisst

Von: Vinzent Fischer

Ein vermeintlicher Chatverlauf zwischen einem Kunden und der Instagram-Seite von Rewe geht viral. © Screenshot Twitter

Ein Rewe-Kunde beschwerte sich über die Qualität von Fertigburgern. Als Antwort wurde er wohl vom offiziellen Instagram-Account der Kette gedisst.

München/Köln – Supermarktketten auf Social Media: Immer wieder fallen Aldi, Lidl, Kaufland und Co. mit selbstironischen, witzigen und unterhaltsamen Posts auf. Längst haben die Unternehmen die sozialen Netzwerke für sich entdeckt. Auf Twitter hat ein Chatverlauf mit dem wohl offiziellen Instagram-Account von Rewe nun für Lacher gesorgt.

„Eure Fertigburger schmecken unnormal kacke“: Kunde wird nach Beschwerde von Rewe gedisst

Ein Kunde schrieb die Supermarktkette per Direktnachricht bei Instagram an. „Eure Fertigburger schmecken unnormal kacke“, lautete die Nachricht des Nutzers, versehen mit einigen Lachern. Er spielt damit auf die fertigen Cheeseburger an, die im Sortiment von Rewe und dessen Discounter-Tochter Penny zu finden sind.

Die Frikadellen sind dabei schon fertig gebraten. Dazu gibt es Schmelzkäse und ein Sesam-Brötchen. Das ganze wird abgepackt im Kühlschrank gelagert und muss vor dem Verzehr nur noch aufgewärmt werden. Der Kunde scheint dabei nicht wirklich überzeugt von der Qualität des Fastfood-Klassikers zu sein. Doch auch wenn der Griff zum Fertigprodukt manchmal verlockend erscheint, an selbstgemachte Burger können diese wohl nie heranreichen.

Auch Rewe beschäftigte sich nicht lange mit der unsachlichen Kritik des Nutzers. „Sag mal Banane“, antwortete der mutmaßlich offizielle Instagram-Account der Kölner Supermarktkette. Als der Nutzer dieser Forderung nachkam, bekam er folgende Nachricht als Antwort: „Er frisst Fertigburger und beschwert sich der Arme.“ Versehen war der Text mit fünf Totenkopf-Emojis.

„Was soll das?“: Twitter-User kritisiert Rewe für Antwort auf Fertigburger-Beschwerde

Rewe hat den Kunden damit wohl so richtig auf dem falschen Fuß erwischt. Auf Twitter teilte er den Screenshot mit dem Chatverlauf und war noch immer völlig verblüfft. „Digga Rewe???“, schrieb er unter das Bild. Ob es sich bei dem Account tatsächlich um den offiziellen Instagram-Account der Supermarkt-Kette handelt oder ob der Twitter-Nutzer den Chatverlauf gefälscht hat, kann jedoch nicht zweifelsfrei beantwortet werden.

Die Reaktionen auf den Tweet ließen nicht lange auf sich warten. „Musste gerade so laut lachen“, kommentierte eine Nutzerin. „Recht haben sie“, schrieb ein anderer. Doch der Supermarkt-Riese erhielt auch Kritik. „Was soll das?“, fragte etwa ein Nutzer. (vfi)