Ausgedrucktes Wohnungsgesuch bei Rewe mit skurriler Kugelschreiber-Notiz

Von: Victoria Krumbeck

Ein Aushang im Rewe. Gesucht wird eine „2-Zimmer-Wohnung“ und zwar: „tot oder lebendig!!!“ © Screenshot Twitter

Eine bezahlbare Wohnung zu finden, ist oft sehr schwer. Mit Aushängen kann die Suche vereinfacht werden. Doch diese können manchmal ganz schön komisch sein.

München - Die Inflation ist immer noch sehr hoch. Neben den Gas-, Strom- und Lebensmittelpreisen steigen auch die Mieten. Hier sind es vor allem die Nebenkosten, die in die Höhe schellen. Eine bezahlbare Wohnung zu finden ist in Großstädten wie München, Hamburg und Berlin kaum möglich. Insbesondere die bayerische Landeshauptstadt belegt mit seinen absurd hohen Preisen den ersten Platz. Studierende in Großstädten haben es aufgrund ihres niedrigen Einkommens besonders schwer. Ein Paar versuchte sein Glück mit einem Aushang in einer Rewe-Filiale. Dabei wurde mit einer Notiz zu drastischen Maßnahmen gegriffen. Auf Twitter teilte ein User die Wohnungsanzeige.

Rewe-Aushang: Kunde findet Wohnungssuche mit skurriler Notiz

Um eine Wohnung zu finden, hängte ein Paar einen Aushang in einer Rewe-Filiale auf. „2-Zimmer-Wohnung gesucht“, hieß es in der Überschrift. Es handelte sich um ein Pärchen, das aus Wien kommt. Beide haben Kunst studiert oder studieren immer noch. Zusätzlich macht ein Partner eine Bühnentanzausbildung. Doch das wirklich skurrile an dem Aushang ist die Notiz, die sich unter der Überschrift befindet: „Tot oder lebendig“. Ein Twitter-Nutzer fotografierte den wirren Aushang und postete ihn auf Twitter. Dazu schrieb er: „Hängt seit 3 Wochen bei Rewe! Seltsam, dass die beiden nichts gefunden haben.“

Rewe: Wohnungssuche nimmt neues Ausmaß an

Das Bild erinnert an die Zeiten des Wilden Westens. Damals wurden Straffällige auf Aushängen mit der Überschrift: „Wanted - dead or alive“ auf Deutsch: „Gesucht - tot oder lebendig“ gesucht. Was eine „tote“ Wohnung ist und wie diese gefunden werden soll, ist fragwürdig. Außerdem ist nicht auszuschließen, dass ein Dritter die Notiz auf den Aushang geschrieben hat. Ob das Paar eine Wohnung gefunden hat und einfach vergessen hat, den Aushang abzuhängen, kann nicht gesagt werden.

Vielleicht suchen sie auch immer noch. Denn einen anderen Twitter-Nutzer wundert die Notiz eher weniger. „Liest sich so wie ‚Bonität zweifelhaft‘“, kommentiert er. Da Studierende und Auszubildende in der Regel weniger Einkommen zur Verfügung steht, ist es für sie auch schwerer, eine Wohnung zu bekommen. Oftmals müssen Eltern für die Wohnung ihrer Kinder bürgen. Auch der Beruf des Künstlers ist vor allem seit dem Ausbruch des Coronavirus unsicher geworden. Viele mussten sich umorientieren, um sich über Wasser zu halten. In einem Interview erzählte die Künstlerin Anne-Sophie Mutter, wie die Pandemiezeit für Künstler und Künstlerinnen war. (vk)